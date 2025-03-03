Fenomen dizide şok ayrılıklar! 'Kızıl Goncalar'a kimler veda ediyor?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:18

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:18

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ayrılık haberleriyle gündemde. Son olarak Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek'in vedasının ardından diziye yeni oyuncular dahil olurken, bazı önemli isimler de projeden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar dizisine “Rıza” karakteriyle konuk olacak Erol Babaoğlu’nun yanı sıra, yeni yıl itibarıyla ekibe katılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen de diziye veda ediyor. Tanrıöğen, canlandırdığı "Aziz" karakteriyle birlikte torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol ile beraber projeden ayrılacak. Öte yandan, Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin ise hikâyede bir süre daha yer almaya devam edecek.

SETTAR TANRIÖĞEN’İN AYRILIĞI

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde "Abdullah Ünal" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beynindeki damarda kanama tespit edilen oyuncu, üç kez ameliyat olmuş ve diziden ayrılmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü daha sonra Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.