Fenomen Mert Vidinli’den tartışma yaratan Espressolab paylaşımı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:43

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde ilk sırada yer alan kahve zinciri Espressolab, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Boykot çağrısının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterirken, şirketten “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” açıklaması gelmişti. Espressolab şubeleri ise bu süreçte bazı bakanlar ve AKP’li vekillerin destek ziyaretleriyle gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYADA YENİ GÜNDEM: MERT VİDİNLİ’NİN PAYLAŞIMI

Ünlülerle olan yakın dostluklarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.

Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte Espressolab şubesini ziyaret eden Vidinli, elinde kahvesiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından “Kahvemizi içtik” notuyla paylaştı.

TEPKİLER GELDİ

Vidinli'nin bu paylaşımı, CHP liderinin boykot çağrısını destekleyen bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, kimileri ise bu durumu "kişisel tercih" olarak değerlendirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.