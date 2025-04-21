Fenomen Mert Vidinli’den tartışma yaratan Espressolab paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel’in boykot listesinde ilk sırada yer alan Espressolab, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Fenomen Mert Vidinli’nin “Kahvemizi içtik” notuyla yaptığı paylaşım, tepkilere neden oldu.

Fenomen Mert Vidinli’den tartışma yaratan Espressolab paylaşımı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde ilk sırada yer alan kahve zinciri Espressolab, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Boykot çağrısının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterirken, şirketten “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” açıklaması gelmişti. Espressolab şubeleri ise bu süreçte bazı bakanlar ve AKP’li vekillerin destek ziyaretleriyle gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYADA YENİ GÜNDEM: MERT VİDİNLİ’NİN PAYLAŞIMI

Ünlülerle olan yakın dostluklarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.

Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte Espressolab şubesini ziyaret eden Vidinli, elinde kahvesiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından “Kahvemizi içtik” notuyla paylaştı.

TEPKİLER GELDİ

Vidinli'nin bu paylaşımı, CHP liderinin boykot çağrısını destekleyen bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, kimileri ise bu durumu "kişisel tercih" olarak değerlendirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #BOYKOT #Espressolab

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu: 'Milletimizin bilhassa TRT'yi cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum'

Ekrem İmamoğlu: 'Milletimizin bilhassa TRT'yi cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum'
Erdoğan'dan boykot tepkisi: 'Korkunç boyutlara ulaştı'

Erdoğan'dan boykot tepkisi: 'Korkunç boyutlara ulaştı'
Türkiye Barolar Birliği'nden dikkat çeken 'hukuki değerlendirme' raporu: 'Öğrencilerin dersleri boykot etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer'

Türkiye Barolar Birliği'nden dikkat çeken 'hukuki değerlendirme' raporu: 'Öğrencilerin dersleri boykot etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler