Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:00

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda yaptığı işlenmemiş gıda diyeti hakkında bilgi veren Tuba Güleç'in kim olduğu merak edikiyor. Peki, Tuba Güleç kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuba Güleç ne iş yapıyor? İşte Tuba Güleç'in hayatı...

TUBA GÜLEÇ KİMDİR?

Tuba Güleç, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim aldı.

Aldığı eğitimler hakkında bilgi veren Güleç, kendisini "deneyim avcısı" olarak tanımlıyor. Çiğ et, ciğer, beyin, yumurtalık gibi organları yiyen fenomenin videoları sosyal medyada çok konuşulmuş ve tartışılmıştı.

Öte yandan Tuba Güleç, ATV'nin popüler bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Güleç, 8. soruya ulaştı fakat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddesi hakkındaki soruya doğru yanıt veremedi ve 50 bin liralık ödülle programdan ayrıldı.