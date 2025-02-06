Ferdi Tayfur'un eski eşi ünlü sanatçı Necla Nazır'dan korkutan haber!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:39

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı, ünlü oyuncu Necla Nazır'dan üzen haber geldi.

Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede görüntülenen sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

FERDI TAYFUR'UN ÖLÜMÜ SONRASI AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur’un cenaze namazında yaşanan tartışmalar sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemde kaldı. Tayfur'un vefatının ardından açıklama yapan Necla Nazır, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş."

BABA-KIZ GERİLİMİNE DAHİL OLMUŞTU

Ferdi Tayfur, son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti. Kızının "Tayfur" soyadıyla bir marka oluşturmasının ardından, ünlü sanatçı kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

Bu gerilimde anne Necla Nazır da devreye girerek şu açıklamada bulunmuştu:

"Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü oldu. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?"