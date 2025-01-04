Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri

Necla Nazır, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri...

Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:34

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un eski sevgilisi olan Necla Nazır'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri...

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında İskeçe'de dünyaya geldi. Oyuncu ve şarkıcıdır.

"Sinema Güzeli” olarak tanınan Necla Nazır, sinema oyunculuğu yapmadan önce fabrikada işçi olarak çalışıyordu. 16 yaşında Ben Doğarken Ölmüşüm isimli filmle Yeşilçam’a katılan oyuncu, sektörün güzel ve masum yüzlü kadın oyuncusu olarak gösterilmiştir. Nazır'ın Sende… Uzadı Geceler isimli bir müzik albümü bulunmaktadır.

29 yıldır birlikte olduğu Ferdi Tayfur ondan 2007 yılında ayrılmıştır. Ferdi Tayfur ile birlikteliğinden Tuğçe Tayfur isminde bir kızı vardır.

NECLA NAZIR'IN ÖZEL HAYATI

Necla Nazır, Yeşilçam yıllarından sonra muhafazakar bir hayat tarzını seçerek başörtüsü takmaya başlamıştır.

Necla Nazır, bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir.


Etiketler: #necla nazır #Ferdi Tayfur #kimdir?

İlgili Haberler

Kandıralı Ferdi kimdir? Şarkı söyleyemeyen Kandıralı Ferdi kaç yaşında, nereli? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı?

Kandıralı Ferdi kimdir? Şarkı söyleyemeyen Kandıralı Ferdi kaç yaşında, nereli? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı?
Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?

Talha Siraç Ünlü kimdir? Talha Siraç Ünlü neden gözaltına alındı?
Musa Özuğurlu kimdir? Musa Özuğurlu kaç yaşında, nereli?

Musa Özuğurlu kimdir? Musa Özuğurlu kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler