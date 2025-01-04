Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:34

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un eski sevgilisi olan Necla Nazır'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Necla Nazır kimdir? Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kaç yaşında, nereli? Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri...

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında İskeçe'de dünyaya geldi. Oyuncu ve şarkıcıdır.

"Sinema Güzeli” olarak tanınan Necla Nazır, sinema oyunculuğu yapmadan önce fabrikada işçi olarak çalışıyordu. 16 yaşında Ben Doğarken Ölmüşüm isimli filmle Yeşilçam’a katılan oyuncu, sektörün güzel ve masum yüzlü kadın oyuncusu olarak gösterilmiştir. Nazır'ın Sende… Uzadı Geceler isimli bir müzik albümü bulunmaktadır.

29 yıldır birlikte olduğu Ferdi Tayfur ondan 2007 yılında ayrılmıştır. Ferdi Tayfur ile birlikteliğinden Tuğçe Tayfur isminde bir kızı vardır.

NECLA NAZIR'IN ÖZEL HAYATI

Necla Nazır, Yeşilçam yıllarından sonra muhafazakar bir hayat tarzını seçerek başörtüsü takmaya başlamıştır.

Necla Nazır, bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir.