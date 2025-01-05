Küfürler havada uçuşmuştu! Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:54

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:54

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde sanatçının tabutunun başında kavga çıktı.

Ferdi Tayfur'la küs olduğu iddia edilen kızı Tuğçe Tayfur'ın cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istemesi üzerine ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

'İNSANLAR İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYORLAR'

Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, kavgaya ilişkin tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'na konuştu.

Nazır şunları söyledi:

"Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor.

Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar."

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur, Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Şarkıcı, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için suç duyurusunda bulunmuştu.