Festivale sayılı günler: Hypatia Bilim ve İletişim Festivali başlıyor

Bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın her alanında var olması gerektiği anlayışıyla yola çıkan festival; bilim insanları, iletişimciler, sanatçılar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak. Katılımcılar, yapay zekâdan evrim teorisine, iklim krizinden gazeteciliğin dönüşümüne kadar pek çok başlıkta tartışmalara katılabilecek.

Festival; belgesel gösterimleri, atölyeler, gökyüzü gözlemleri ve müzik etkinlikleriyle kültürel bir şenlik atmosferi de sunacak. Çocuklara yönelik programlar ise bilimin yeni kuşaklarla buluşmasını sağlayacak.

NASA’DAN KONUKLAR GELECEK

Hypatia Bilim Festivali açılış oturumu “Türkiye’de ve Dünyada Bilim İletişimi: Toplum için Bilim ve Bilim İletişimi” başlığıyla gerçekleşecek.

Moderasyonunu Hypatia Bilim Platformu kurucusu Nurcan Seven’in yürüteceği panelde Prof. Dr. Çiler Dursun, Dr. Ömer Kamacı, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve Şule Yücebıyık konuşmacı olacak.

Türk Tabipler Birliği’nden SistersLab’a, İzmir Barosu’ndan Seferi Keçi’ye, Kozmik Anafor’dan Bebar Bilim’e, Teknolojik Anneler’den, Astrapera’ya, Toplumsal Afet Platformu’ndan Cancer Disinfo’ya, EkoFilm Platformu’ndan Q Turkey’e, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nden Bilim Virüs’üne, BİLSAF (Bilim Sanat Felsefe Akademisi)’tan Uzay Çağında Yolculuk’a birbirinden kıymetli kurumların destek verdiği festivalde elliyi aşkın atölye ve etkinlik olacak. Festival’de farklı bilim merkezleri katılımcı ve atölye düzenleyici olarak yer alacak.

dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Prof. Dr. Erkan Saka, Dr. Suncem Koçer, Prof. Dr. Çiler Dursun, bilim habercisi Çağla Üren, İklim aktivisti Av.Gülşah Deniz Atalar, Dr. İren Dicle Aytaç, Dr. Ömer Kamacı, NASA’dan festival için Türkiye’ye gelen Dr. Ayşegül Tümer, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Semih Kareen ve daha onlarca uzman isim konuşmacı ve uygulayıcı olarak yer alacaklar.

BİLİM KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR

Festivalde bilimin kültür ve sanatla buluştuğu pek çok etkinlik de yer alacak. Türkiye’de bilimkurgu sineması özel oturumuyla birlikte “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmi gösterilecek. Katılımcılar “Eko Eko Eko” belgeselini yönetmeniyle birlikte izleme şansı bulacak. “Öz: Kuantumun Öyküsü” adlı belgeselinin galası yine yönetmenleriyle birlikte gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi Başkanı Nurcan Seven, “Bu buluşma, bilimi toplumun ortak dili haline getirmek için önemli bir fırsat” derken, Baha Okar da ekoloji ve iklim krizine dair oturumların festivalin toplumsal yönünü güçlendirdiğini vurguladı.

Festival 3 Eylül’de Seferihisar Akarca Teos Ormancı Tatil Köyü’nde başlayacak.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.hypatiabilimfestivali.com

Festival programı: https://www.hypatiabilimfestival.com/program