Fethiye'de nereye gidilir? Fethiye'nin plajları, yemekleri ve gezilecek yerleri...

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:34

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:34

Fethiye, Muğla ilinin 13 ilçesinden birisidir. Kentin eski adı Meğri'dir. Bu adın, Rumların "uzak diyar" anlamına gelen Makri adlandırmasından türediği düşünülmektedir. . Yüzölçümü 3.059 km²'dir. Muğla ili de dahil en geniş yüzölçümüne sahiptir. Doğu ve güneydoğusu Antalya ili, güneyi, güneybatısı ve batısı Akdeniz, kuzeybatısı Dalaman ilçesi, kuzeyi Denizli ve Burdur illeriyle çevrilidir.

FETHİYE'NİN TARİHİ

Bugünkü Fethiye kenti yakınlarındaki Belen'de, M.Ö. 2000'lerde kurulduğu sanılan antik Telmessos kenti, Likya'nın Karya sınırında yer alıyordu. Uzun bir süre Likya'ya karşı bağımsızlığını koruduktan sonra, M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında Pers egemenliğine girdi. M.Ö. 5. yüzyılda Delos Birliği'ne, M.Ö. 362'de de Likya'ya katıldı. Ardından Likya'yı topraklarına katan Perslerin Karya Satrapı Mausolos'un eline geçti. M.Ö. 333'te Anadolu'yu Perslerin istilasından kurtaran İskender'in egemenliğini Selevkosların yönetimi izledi. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında Mısır'daki Lagos Hanedanı'na bağlandı. M.Ö.188'de Pergamon (Bergama) Krallığı'nın egemenliğine girdi. Pergamon Krallığı'nın M.Ö. 133'te yıkılmasından sonra kısa bir süre bağımsız kaldı ve Rodos'la işbirliği yaparak Pontus Kralı Mithradates'e karşı koydu. Daha sonra Roma ve Bizans yönetiminde yaşadı. 8. yüzyılda Anastasiuopolis, 9. yüzyıldan sonra da anılmaya başlandı. 1284'te Menteşeoğulları'nın yönetimi altına girdi, 1424'te Osmanlı topraklarına katıldı. Zamanla Meğri'ye dönüşen adı, 1914'te uçağı düşen ilk hava şehitlerinden Fethi Bey'in anısına Fethiye olarak değiştirildi.

FETHİYE'DE NELER YAPILIR?

Eşsiz doğal güzellikleriyle göz kamaştıran, tarih ve kültür zenginliğiyle büyüleyen Fethiye, Ege'nin mavisini ve Akdeniz'in yeşilini bir arada yaşatıyor.

Fethiye'nin en bilinen yerlerinden biri muhteşem plajları. Özellikle Ölüdeniz, berrak turkuaz suları ve sakin atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kelebekler Vadisi'nde gizlenmiş Akdeniz'in en güzel koylarından birinde, doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşamak mümkün

Fethiye, tarih tutkunlarını da kendine çekiyor. Likya uygarlığına ait antik kentler, özellikle Tlos ve Letoon gibi yerler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Fethiye'nin simgelerinden biri olan Amyntas Kaya Mezarları ise tarihi ve doğal güzellikleri aynı anda keşfetmek isteyenleri cezbediyor.

FETHİYE'NİN LEZZETLERİ

Fethiye'nin sokaklarından yükselen mis gibi kokular, yöresel lezzetlerin vaadiyle dolaşanları mest ediyor. Balıkçı teknelerinden taze deniz ürünleri, pazarlardan alınan organik meyve ve sebzelerle damaklar şenleniyor. Şehirdeki canlı pazarlar, renkli atmosferleriyle alışveriş deneyimini bir adım öteye taşıyor.

MACERA DOLU FETHİYE

Fethiye sadece dinlenmek değil, aynı zamanda heyecan dolu aktiviteler sunuyor. Yamaç paraşütü, dalış, yat turları gibi seçeneklerle maceraperest ruhlar burada doyasıya eğleniyor.