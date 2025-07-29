Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz’un oğlu, besteci ve tiyatro yazarı Ziyad Rahbani, 69 yaşında hayatını kaybetti. Feyruz yıllar sonra oğlunun cenazesine görüntülendi. Peki, Feyruz kimdir, kaç yaşında? Sanatçı Feyruz'un şarkıları...

FEYRUZ KİMDİR?

Feyruz, asıl adıyla Nouhad Haddad, 21 Kasım 1935’te Jabal Al Arz’da, Lübnan’da, Mardinli Wadi Haddad ile Lübnanlı Maruni Liza Alboustani’nin ilk kızları oşarak dünyaya geldi. Feyruz’un, Süryani Ortodoks Hristiyanlardan olan ailesinin Mardin’den Beyrut’a uzanan bir hikayesi var.

Feyruz, şarkı yazarı ve kompozitörlerden Mohamed Flayfel'in yardımıyla Lübnan Radyosu Korosu'na seçilmiş ve radyo yönetmeni Halim Elrumi aracılığıyla Assy Rahbani ve Mansour Rahbani kardeşlerle tanışmış. Şarkı yazarı ve kompozitör olan Rahbani kardeşler, geleneksel Arap şarkılarını ve bazı Batı müziği eserlerini de yeniden düzenlediler. Feyruz, bu tanışmanın ardından Rahbani kardeşlerin çalışmalarını yorumladı.

TÜRK MÜZİĞİNDE FEYRUZ ŞARKILARI

Arap ve Batı toplumunda yaptıkları iyi müziklerle tanınan Rahbani kardeşler, Feyruz’un yorumlayabileceği şarkılar bestelemeye başlamışlar. Şimdilerde Feyruz’un en tanınan şarkılarından biri olan “Nehna Wel Amar Jiran”, Rahbani kardeşlerin düzenlemesi ile ilk çıkış şarkısı.

1955 yılının Temmuz ayında Rahbani kardeşlerden Assy Rahbani ile evlendi ve eşi ile beraber Beyrut’un kuzeyindeki Antelias’a taşındılar. Bir yıl sonra Ziyad ismindeki oğulları dünyaya geldi.

Fairuz'un Rahbani kardeşlerle çalışmaları Arap dünyasında büyük bir popülerliğe erişti, Batı'da da önemli yankı uyandırdı. 1971 yılında Batı'da oldukça başarılı geçen bir turneye çıkan Feyruz, New York'ta Carnegie Hall, Londra'da Albert Hall ve Paris'te Olimpia'da konserler vermiştir.

Şarkıları Türk sanatçılar tarafından da takip edilen Feyruz'un birçok şarkısı dilimize çevrildi. Feyruz, Ajda Pekkan'dan "Sana Neler Edeceğim", Ferdi Özbeğen'den "Kurumuş Bir Dal Gibiyim", Semiha Yankı'dan "Tatlı Cadı" gibi bir çok şarkının sahibi.