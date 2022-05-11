Filme konu olmuştu: Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:42

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

BU YIL KÖYE 11. KEZ GELDİ

Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl 6 Mart’ta köye 11’inci kez geldi. Yaren leyleğin gelişini sevinçle karşılayan köylüler, şimdi de dünyaya gelmeye başlayan yavruların heyecanını yaşıyor.

"MÜJDEMİ İSTERİM MİLLET!"

Yaren leylek ve eşinin 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu bugün yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından, “Müjdemi isterim millet! Yaren Leylek’in ilk yavrusu bugün yumurtadan böyle çıktı” ifadeleriyle paylaştı.

FİLME KONU OLMUŞTU

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı.

Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı.