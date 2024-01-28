Filmi yapılmıştı... Okyanus akıntı sistemi çökebilir!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:54

Kuzey Amerika'nın karla kaplı olduğu bir dünya hayal edin. Kış fırtınaları Avrupa'yı kasıp kavururken, Avustralya kalıcı kuraklıkla kavruluyor. Bu sadece Roland Emmerich'in 2004 yapımı felaket filmi "Yarından Sonraki Gün"ün konusu değil. Atlas Okyanusu'ndaki önemli bir akıntı ağının kapanması durumunda da olabilecek şey budur .

Ne yazık ki, 5 Ağustos 2021'de Nature Climate Change'de yayınlanan araştırma, bu akımların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle zayıfladığını öne sürüyor. Ve eğer buna önlem alınmazsa tamamen çökebilirler.

Atlantik Meridyonel Devrilme Sirkülasyonu veya AMOC , okyanus sıcaklıklarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Atlantik Okyanusu boyunca damarlar ve arterler gibi dallanan bir akım ağından oluşur; bazı bilim adamları bunu okyanusun nabzına benzetmektedir.

AMOC sürekli dönen bir taşıma bandı gibi çalışır . Tropik bölgelerde su ısındıkça "yükselir" veya yüzeye çıkar, daha yüzer ve daha az tuzlu hale gelir. Bu sıcak akıntı kuzeye, kutup bölgelerine doğru akıyor, burada soğuyor, daha yoğun ve tuzlu hale geliyor ve bir kez daha batıyor. Soğuk, yoğun su daha sonra döngüyü yeniden başlatmak için tropik bölgelere geri gönderiliyor.

Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Niklas Boers, "Önemli bileşen olumlu bir geri bildirim döngüsüdür" diyor. Tuzlu suyun yoğunluğu AMOC'nin çalkalanmasına neden oluyor. Ancak Boers, "Bu aynı zamanda Kuzey Atlantik'e büyük miktarlarda tatlı su eklendiğinde olumlu geri bildirimin çökebileceği anlamına da geliyor" diyor.

Böyle bir olay, bir tür ekolojik eşik olan "devrilme noktası" olarak bilinir ; bu eşik aşıldığında istikrara kavuşturulması yüzyıllar, hatta bin yıllar sürebilmektedir. Ve kanıtlar, devrilme noktasının giderek yaklaştığını gösteriyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2019 tarihli bir raporda AMOC'nin iklim değişikliği altında zayıflamaya devam etmesinin "çok muhtemel" olduğunu değerlendirdi.