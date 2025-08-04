Fin stili yol güvenliğinin sırrı: Helsinki’de trafikte bir yıl boyunca ölüm yaşanmadı

Finlandiya’nın başkenti Helsinki, tüm dünyaya örnek olacak bir başarıya imza attı: Bir yıl boyunca trafik kaynaklı hiçbir ölüm yaşanmadı. (En son ölüm Temmuz 2024’te gerçekleşmişti.) Bu sonuç tesadüf değil; onlarca yıl süren sistemli bir yol güvenliği politikasının ürünü.

Helsinki, tıpkı Oslo ve Stockholm gibi, trafik kazalarında ölümleri neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı başardı. Daha düşük hız limitleri, otomatik trafik kameraları ve akıllıca şehir tasarımı önemli rol oynasa da asıl başarı, bu uygulamaların arkasındaki vizyonda yatıyor.

TRAFİK KAZALARINI ORTADAN KALDIRMANIN FORMÜLÜ

Helsinki’nin metropol nüfusu yaklaşık 1,5 milyon. Bu, ABD’deki Cincinnati veya Nashville gibi şehirlerle benzer bir büyüklük. Ancak bu Amerikan şehirlerinde her yıl onlarca ölümcül kaza olurken, Helsinki’de bu sayı sıfır.

Helsinki Belediyesi Kentsel Çevre Birimi’nden trafik mühendisi Roni Utriainen, “Birçok faktör etkili oldu ama hız limitleri en önemli unsurlardan biri” diyor.

Bugün Helsinki’deki yolların yarısından fazlasında hız limiti 30 km/s (yaklaşık 20 mil/s). Yarım asır önce ise şehirde 50 km/s (30 mil/s) hız limiti bile yaygın değildi. Özellikle okul ve kreş çevresinde hız limitleri zamanla düşürüldü.

Son yıllarda yayalar ve bisikletliler için altyapı da öncelikli olarak yenilendi. Bu sayede daha fazla insan toplu taşımayı, bisikleti veya yürümeyi tercih etmeye başladı. Yapılan yatırımlar, toplu taşımayı daha verimli ve güvenilir hale getirdi.

Utriainen, “Helsinki’de toplu taşıma çok iyi; bu da araba kullanımını azaltıyor ve ciddi kaza sayısını düşürüyor” diyor.

Polisin de bu sürece dahil edilmesi çok önemliydi. Şehirde otomatik trafik kameraları ve elektronik denetim sistemleri devreye alındı ve bu sayede dikkatsiz sürüşler önemli ölçüde azaldı.

Sadece ölümcül kazalar değil, ağır yaralanmalı kazalar da ciddi şekilde düştü. 1980’lerde her yıl yaklaşık 1.000 yaralanmalı kaza olurken, yıllık trafik ölümleri de yaklaşık 30 civarındaydı. Geçen yıl, ağır kazaların sayısı yüzde 75 oranında azaldı.