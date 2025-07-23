Flört dünyasında yeni trend: Ghostlighting ile nasıl başa çıkılır?

Modern flört dünyasında sıkça karşılaşılan "ghosting" ve "gaslighting" davranışları artık birleşerek daha karmaşık ve yıkıcı bir flört trendine dönüştü: Ghostlighting. Peki ghostlighting tam olarak nedir? Neden ghosting'den daha zararlı olabilir? Uzmanlar uyarıyor: Bu manipülatif davranış, duygusal sağlığınız üzerinde derin etkiler bırakabilir.

GHOSTING NEDİR?

"Ghosting", biriyle olan iletişimi aniden ve hiçbir açıklama yapmadan kesmek anlamına gelir. Genellikle flört uygulamalarında tanışılan kişiler arasında yaygındır. Her şey yolundayken bir anda karşınızdaki kişinin mesajlarınıza yanıt vermemesi, aramalardan kaçması ve adeta "buhar olması" şeklinde tanımlanabilir.

Uzmanlara göre ghosting, kişinin karşı tarafı duygusal olarak cevapsız bırakması nedeniyle büyük bir kafa karışıklığı, hayal kırıklığı ve güvensizlik yaratır. Bu tür beklenmedik ayrılıklar, bireyin özgüvenini ve ilişkilerdeki güven duygusunu sarsabilir.

GASLIGHTING NEDİR?

"Gaslighting", bir kişinin algılarını, duygularını ve gerçekliğini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesidir. Genellikle psikolojik şiddet veya duygusal istismar kapsamında değerlendirilir.

Gaslighting'e maruz kalan bireyler, zamanla kendilerinden ve kararlarından şüphe etmeye başlar. Bu, kurbanın istismarcı ilişkiden çıkmasını zorlaştırır. Uzmanlara göre bu tür manipülasyon, özellikle romantik ilişkilerde kontrolü ele geçirme amacı taşır.

PEKİ YA GHOSTLİGHTİNG?

Ghostlighting, ghosting ve gaslighting'in birleşiminden oluşan yeni bir flört trendidir. Bu davranışta kişi, önce sizi açıklama yapmadan ortadan kaybolarak "ghosting" yapar. Aylar sonra ise aniden geri döner ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Üstelik sizi yaşadıklarınızla ilgili sorgulamaya iter, hatta abarttığınızı ya da yanlış anladığınızı iddia ederek "gaslighting" uygular.

Çift terapisti Lee Phillips'e göre, ghostlighting yapan kişiler çoğunlukla yüzleşmekten kaçınır ve davranışlarını “yoğun iş temposu” gibi bahanelerle açıklar. Ancak bu manipülatif yaklaşım, karşı tarafın duygusal bütünlüğünü bozar.

GHOSTLIGHTING’DEN NASIL KORUNURSUNUZ?

Ghostlighting, hem duygusal hem de zihinsel anlamda yıkıcı olabilir. Bu davranışa maruz kalan kişilerin şunu bilmesi gerekir: Bu sizin suçunuz değil. Açıklama yapmadan kaybolan ve sonra geri dönüp sizi suçlayan biri, sağlıklı bir ilişki sürdürebilecek biri değildir.

Uzmanlar, böyle bir durumda yapılacak en doğru şeyin, bu tür insanlardan uzak durmak ve yaşadığınız duygusal hasarı profesyonel destekle iyileştirmek olduğunu vurguluyor.

FLÖRT DÜNYASINDAKİ KIRMIZI BAYRAKLARA DİKKAT

Ghostlighting, günümüz dijital flört ortamında karşılaşabileceğiniz en tehlikeli davranışlardan biri olabilir. İlişkilerde açıklık, saygı ve dürüstlük temeldir. Eğer bir kişi size bunu sunmuyorsa, daha iyisini hak ettiğinizi unutmayın.



