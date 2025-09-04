Forbes “Dünyanın En Güzel Köyleri”ni seçti: Türkiye’den Ortahisar listede

Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini açıkladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada yer alıyor.

Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sıraya oturdu. Listenin ilk beşinde ayrıca Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gásadalur bulunuyor.

Türkiye’den listeye giren tek köy ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar oldu. 40. sıradan listeye giren Ortahisar, Kapadokya’nın doğal dokusunu, tarihini ve özgün yaşam tarzını yansıtan atmosferiyle dikkat çekti.

Forbes’un tanımında Ortahisar, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükselen bir köy” olarak nitelendirildi. Taş sokakları, kayısı tezgahları, incir ağaçlarının gölgelediği çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünde süzülen balonlarıyla köyün benzersiz bir deneyim sunduğu vurgulandı.

Ortahisar’ın simgesi haline gelen 90 metre yüksekliğindeki Sivrikaya Kalesi, Bizans döneminden kalma bir sığınak olmasının yanı sıra günümüzde de kasabanın merkezinde yükselen tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 13. yüzyıldan kalma freskli Cambazlı Kilise gibi kaya kiliseler de köyün tarihsel zenginliğini gözler önüne seriyor. Tüf taşından oyulmuş mağaralar ise doğal soğuk hava deposu olarak hâlâ kullanılmaya devam ediyor.

Forbes’un listesinde yer almasıyla birlikte Ortahisar, sadece Kapadokya’nın değil Türkiye’nin de uluslararası ölçekte öne çıkan köylerinden biri olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ

1. Bibury, İngiltere

2. Hallstatt, Avusturya

3. Reine, Norveç

4. Giethoorn, Hollanda

5. Gásadalur, Faroe Adaları

6. Oia, Yunanistan

7. Bourtange, Hollanda

8. Kotor, Karadağ

9. Shirakawa-go, Japonya

10. Batad, Filipinler

11. Russell, Yeni Zelanda

12. Mrauk U, Myanmar

13. Adare, İrlanda

14. Steg, Lihtenştayn

15. Eguisheim, Fransa

16. Manarola, İtalya

17. Valldemossa, İspanya

18. Zhouzhuang, Çin

19. Ghandruk, Nepal

20. Cam Thanh, Vietnam

21. Monsanto, Portekiz

22. Špania Dolina, Slovakya

23. Victoria-by-the-Sea, Kanada

24. Purmamarca, Arjantin

25. Izamal, Meksika

26. Ubud, Endonezya

27. Motovun, Hırvatistan

28. Ogunquit, ABD

29. Boquete, Panama

30. Chefchaouen, Fas

31. Coffee Bay, Güney Afrika

32. Sidi Bou Said, Tunus

33. Lauterbrunnen, İsviçre

34. Ban Rak Thai, Tayland

35. Paraty, Brezilya

36. Ghadames, Libya

37. Chamarel, Mauritius

38. Bandiagara, Mali

39. Titikaveka, Cook Adaları

40. Ortahisar, Türkiye

41. Jukkasjärvi, İsveç

42. Ollantaytambo, Peru

43. Bilad Sayt, Umman

44. Arang Kel, Pakistan

45. Gudhjem, Danimarka

46. Seyðisfjörður, İzlanda

47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore

48. Tatev, Ermenistan

49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya

50. Marsaxlokk, Malta