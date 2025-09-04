Forbes “Dünyanın En Güzel Köyleri”ni seçti: Türkiye’den Ortahisar listede

Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini açıkladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada yer alıyor.
Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sıraya oturdu. Listenin ilk beşinde ayrıca Hollanda’dan Giethoorn ve Faroe Adaları’ndan Gásadalur bulunuyor.
Türkiye’den listeye giren tek köy ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar oldu. 40. sıradan listeye giren Ortahisar, Kapadokya’nın doğal dokusunu, tarihini ve özgün yaşam tarzını yansıtan atmosferiyle dikkat çekti.
Forbes’un tanımında Ortahisar, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükselen bir köy” olarak nitelendirildi. Taş sokakları, kayısı tezgahları, incir ağaçlarının gölgelediği çay bahçeleri ve gün doğumunda gökyüzünde süzülen balonlarıyla köyün benzersiz bir deneyim sunduğu vurgulandı.
Ortahisar’ın simgesi haline gelen 90 metre yüksekliğindeki Sivrikaya Kalesi, Bizans döneminden kalma bir sığınak olmasının yanı sıra günümüzde de kasabanın merkezinde yükselen tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 13. yüzyıldan kalma freskli Cambazlı Kilise gibi kaya kiliseler de köyün tarihsel zenginliğini gözler önüne seriyor. Tüf taşından oyulmuş mağaralar ise doğal soğuk hava deposu olarak hâlâ kullanılmaya devam ediyor.
Forbes’un listesinde yer almasıyla birlikte Ortahisar, sadece Kapadokya’nın değil Türkiye’nin de uluslararası ölçekte öne çıkan köylerinden biri olarak kayıtlara geçti.
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ
1. Bibury, İngiltere
2. Hallstatt, Avusturya
3. Reine, Norveç
4. Giethoorn, Hollanda
5. Gásadalur, Faroe Adaları
6. Oia, Yunanistan
7. Bourtange, Hollanda
8. Kotor, Karadağ
9. Shirakawa-go, Japonya
10. Batad, Filipinler
11. Russell, Yeni Zelanda
12. Mrauk U, Myanmar
13. Adare, İrlanda
14. Steg, Lihtenştayn
15. Eguisheim, Fransa
16. Manarola, İtalya
17. Valldemossa, İspanya
18. Zhouzhuang, Çin
19. Ghandruk, Nepal
20. Cam Thanh, Vietnam
21. Monsanto, Portekiz
22. Špania Dolina, Slovakya
23. Victoria-by-the-Sea, Kanada
24. Purmamarca, Arjantin
25. Izamal, Meksika
26. Ubud, Endonezya
27. Motovun, Hırvatistan
28. Ogunquit, ABD
29. Boquete, Panama
30. Chefchaouen, Fas
31. Coffee Bay, Güney Afrika
32. Sidi Bou Said, Tunus
33. Lauterbrunnen, İsviçre
34. Ban Rak Thai, Tayland
35. Paraty, Brezilya
36. Ghadames, Libya
37. Chamarel, Mauritius
38. Bandiagara, Mali
39. Titikaveka, Cook Adaları
40. Ortahisar, Türkiye
41. Jukkasjärvi, İsveç
42. Ollantaytambo, Peru
43. Bilad Sayt, Umman
44. Arang Kel, Pakistan
45. Gudhjem, Danimarka
46. Seyðisfjörður, İzlanda
47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
48. Tatev, Ermenistan
49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya
50. Marsaxlokk, Malta