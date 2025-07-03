Forbes Türkiye açıkladı: Konser zengini sanatçılar belli oldu

Forbes Türkiye, bu yılın konser zengini sanatçılarını açıkladı. Listede yeni euro milyonerleri de gün yüzüne çıktı.

Forbes Türkiye, ilk defa 2024 yılının haziran ayında "Konser Zenginleri" listesini yayımlamaya başlamıştı. Hazırlanan listeye göre, 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te biletli konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro elde etmşti. Geçen yıl Tarkan, 12 milyon euro’luk ciroyla listesin zirvesindeki isim olmuştu.

2023’te gerçekleştirdiği konserlerden elde ettiği 12 milyon euro ciro ile 2024 şampiyonu olan Tarkan bu yıl listede yer almadı.





CEM ADRİAN 2024'ÜN BİRİNCİSİ

2023 sonuçlarını içeren listede ikinci sırada olan Cem Adrian ise 188 konserle birlikte 2024’te birincilik koltuğuna oturdu.

İkinci sırada ise bir önceki yıla oranla 21 sıra birden yükselen ve 2024’te 7.4 milyon euroya yakın ciro yapan Hakan Altun bulunuyor. Üçüncü sırada Yalın yer alırken; listeye ilk kez giren isim Mert Demir takip etti.

Listeye göre, Türkiye’nin konser ekonomisi son iki yılda istikrarlı bir yükselişe geçti.

TARKAN LİSTEYE 2024’TE KATILMADI

2023 yılında 12 milyon euro ciro ile zirvede yer alan ve “şampiyon” unvanını kazanan Tarkan, bu yıl ise listeye dahil olmadı. Nedeni ise Tarkan’ın 2024 yılında hiç biletli konser vermemiş olması olarak açıklandı.