Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fosil biliminde yeni devrim: Milyonlarca yıllık protein dizilimleri artık okunabiliyor

Fosil biliminde yeni devrim: Milyonlarca yıllık protein dizilimleri artık okunabiliyor

28.07.2025 14:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fosil biliminde yeni devrim: Milyonlarca yıllık protein dizilimleri artık okunabiliyor

Kanada Arktik bölgesinde bulunan 24 milyon yıllık bir gergedan dişinden elde edilen proteinler, bilim dünyasında çığır açtı. Keşif, bugüne kadar bilinen en eski DNA'dan 10 kat daha yaşlı protein dizilerini ortaya koydu.

Fosillerde DNA kalıntıları aramak, arkeolojik ve evrimsel araştırmaların seyrini değiştirmişti. Ancak artık çok daha eski dönemlere ait bilgiler elde etmenin yeni bir yolu var: paleoproteomik. Kanada’da bulunan antik bir gergedan dişi, fosillerden milyonlarca yıl öncesine ait protein dizilerinin okunabileceğini kanıtladı.

Image

24 MİLYON YILLIK DİŞTEKİ MOLEKÜLER HAZİNE

Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, Kanada’nın kuzeyinden çıkarılan 24 milyon yıllık bir gergedan dişinde 7 farklı proteine ait dizileri ortaya çıkardı. Araştırmanın başyazarı Ryan Sinclair Paterson, “Diş minesi öylesine sert ki zaman içinde proteinleri koruyor; adeta biyolojik bir kasa gibi,” ifadelerini kullandı.

Çalışma, 9 Temmuz’da Nature dergisinde yayımlandı ve bugüne kadar fosilden elde edilen en eski detaylı protein dizisini ortaya koydu. Elde edilen veriler, gergedanın günümüz türleriyle olan evrimsel bağlarını analiz etmede kullanıldı.

DİNOZORLAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Elde edilen proteinler, şu ana dek bulunan en eski DNA’dan 10 kat daha eski. Bu da, günümüzün genetik analiz yöntemlerinin milyonlarca yıl öncesine uzanabileceğini gösteriyor. Protein dizileri, DNA’ya kıyasla daha az bilgi içeriyor olabilir; ancak daha dayanıklı olmaları, onları uzun zaman ölçeklerinde eşsiz kılıyor.

'GİZEMLİ GERGEDAN' AÇIĞA ÇIKIYOR

Araştırma kapsamında, antik gergedanın evrimsel kökeni incelendi. Analizler, söz konusu türün 41 ila 25 milyon yıl önce, günümüz gergedanlarıyla aynı aileden ayrıldığını ortaya koydu. Paterson, “Fosil kayıtlarında yünlü gergedan ya da dev boynuzlu Sibirya tek boynuzu gibi olağandışı türler vardı. Biz de gizemli örneğimizi bu türlerle karşılaştırarak onun soy ağacındaki yerini tespit ettik” dedi.

İlgili Konular: #keşif #fosil #tarihi keşif