Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:35

Disney grubu, FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine almıştı. Bu süre dolduğu için kanalın adı değişti. Bu gelişmenin ardından FOX TV'nin yeni adı merak edildi. Peki, FOX TV'nin adı mı değişti? FOX TV'nin yeni adı ne oldu?

FOX TV'NİN YENİ ADI NE OLDU?

FOX TV logo değişikliğine gitti. Kanalın ismi de değişerek Now TV oldu.

RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.

Kanalın isim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen kanalın adı değişti.