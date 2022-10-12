FOX TV'nin iddialı dizisi Mahkum'un final tarihi belli oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 08:13

Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.

Geçtiğimiz yıl FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve özellikle ilk sezonu ile büyük ilgi gören dizi, daha ilk bölümden seyirciyi eline geçirmiş ve perşembe akşamlarına adını yazdırmayı başarmıştı.

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan ve ilk sezonu ile çok konuşulan Mahkum dizisi 2. sezonunda bekleneni veremedi.

Zirveden inmeyen dizi ilk 10'a bile giremez oldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, geçen sezon fırtına gibi esen ve her hafta izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapım hakkında yeni bir karar alındı.

İkinci sezonu başlayan dizi 31 veya 32. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

Dizinin final kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.