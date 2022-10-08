Mahkum'da taşları yerinden oynatacak ayrılık
İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldıkları Mahkum dizisi reytinglerde kan kaybı yaşarken, dizinin ana kadrosundan bir isimden ayrılık kararı geldi. Ünlü oyuncu, yeni bir projede rol alabilmek için diziye veda edecek.
Mahkum dizisi yeni sezona hem reyting hem de oyuncu kaybıyla başladı. Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu'nun başrollerinde oldukları Mahkum dizisinde çok büyük bir ayrılık ve düşüş yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eniştesi olarak 6 sezon boyunca ekranda yer alan Hakan Karsak, Mahkum dizisinden veda kararı aldı.
Magazinburada'da yer alan habere göre, Hakan Karsak diziden, yeni bir film projesinde rol alacağı için ayrılacak. Öte yandan reytinglerde de istenilen bir türlü elde edilemiyor.
MAHKUM'UN REYTİNGLERİNDE ŞOKE EDEN DÜŞÜŞ
Yeni sezonunda ilk 10'a yerleşemeyen dizi, seyirci kaybetmeye devam ediyor. Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum, son yayınlanan bölümünde ancak 15. sırayı elde edebildi.
Diğer kategorilerinde de benzer sonucu alan Mahkum, hem AB hem de ABC1 gruplarında ancak 16. sırayı alabildi.
MAHKUM İÇİN FİNAL KARARI ALINABİLİR
Düşük reytingler nedeni ile Mahkum için kanal yönetiminin final kararı alabilmesi konuşulanlar arasında.
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