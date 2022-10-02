Kremlin yanlısı paralı askerlerden Ukraynalı mahkumlara işkence

02 Ekim 2022 Pazar, 11:29

Rusya-Ukrayna savaşında aktif rol alan Rusya yanlısı neo-Nazi paralı asker grubu "Görev gücü Rusich"in Ukrayna'da işkence ve cinayeti teşvik ettiği ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre, Kremlin yanlısı Wagner Grubu ile bağlantısı bulunan Rusich'in, 22 Eylül 2022'de Telegram kanalından geçtiği mesajda, "(Ukraynalı) Mahkumların olay yerinde imha edilmesini" savundu ve yaptıkları eylemlerin komutanlarına rapor edilmemesi gerektiğni söyledi.

BM: RUSİCH VE WAGNER'E YAPTIRIM ŞART

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Adam Hadley, Suriye ve Kırım'ın ardından Ukrayna bölgelerinde gerçekleştirdikleri vahşetin ortaya çıktığını söyledi.

Hadley, "Rusich'e yaptırım şart. Diğer demokrasileri de Rusich'i ve Wagner Grubu terör örgütü olarak tanımlamaya davet ediyoruz" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı 15 Eylül'de Rusich'i Wagner Grubu'na bağlı olduğunu duyurdu. Hazine Bakanlığı, Rusich'e karşı ekonomik önlemler aldığını bildirdi. Hazine Bakanlığı ayrıca, Rusich'i "Ukrayna'da Rusya ordusunun yanında savaşa katılan bir neo-Nazi paramiliter grup" olarak tanımladı.