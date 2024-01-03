Fransa'da kadınlar artık topuklu ayakkabı giymiyor! İşte nedeni...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 16:24

Güncelleme: 03.01.2024 - 16:24

Hemen hemen her kadının tercih ettiği topuklu ayakkabılar Fransa'da artık tercih edilmiyor. Hata Fransız kaıdnlar topuklu ayakkabılarını rafa kaldırdı diyebiliriz.

The Economist’te yer alan habere göre, Fransız kadınlar kendi aralarında ikonik olan toplu ayakkabılardan artık vazgeçiyorlar. Zaten zor alıştıkları topuklu ayakkabılardan kopuşlarının başlangıcı ise pandemi ile başladı.

Tüm dünyanın kötü günler geçirdiği pandemi döneminde Fransız kadınlar çalışma ortamlarının değişmesi ve evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte daha çok günlük ve sportif kıyafetler giymeye başladılar.

Paris’te bir ayakkabı mağazası müdürü topuklu ayakkabı satıp satmadığı sorulduğunda üst raflarda yer alan ve sınırlı sayıda olan topukluları göstererek satış olmadığını söyledi. Bir başka mağazadaki asistan ise ‘Kadınlar artık rahatlık istiyor. Önemli olan düz kalın botları şık bir elbiseyle giyip yine de şık kalabilmenizdir"

İLK TOPUKLU AYAKKABI NE ZAMAN GİYİLDİ?

Topuklu ayakkabılar, tarihin ilk dönemlerinde Pers uygarlığında ortaya çıkan ve günümüz modasına ilham veren ayakkabı türleridir.

10. YY`da Pers uygarlığı, büyük bir orduya sahipti ve bu ordunun bir kısmı atlı askerlerden oluşuyordu. Atlı askerler, at üzerinde daha rahat hareket edebilmek ve üzengilerde ayaklarını sabitleyebilmek için topuklu ayakkabılar giyiyorlardı.

Erkekler, Orta Çağ’a kadar topuklu ayakkabı giymeye devam etti, özellikle at binicilerinin ayağa kalkmasına yardımcı oluyordu. Ayrıca, topuk ne kadar yüksekse giyen kişi de o kadar önem görüyordu.

FRANSA’DA NE ZAMAN POPÜLERLEŞTİ?

Fransız Devrimi’nden sonra Rönesans ve Aydınlanma Çağı’nın etkisiyle, yüksek topuklar artık kadınsı bir moda unsuru olarak görülmeye başlandı ve bu yüzden erkekler topuklu ayakkabı giymeyi terk ettiler.

19. YY’ın ikinci yarısında topuklu ayakkabılar tekrar ilgi çekmeye ve tekrar kullanılmaya başlandı. Bu dönemde, Sanayi Devrimi ve makineleşmenin getirdiği imkanlarla, daha çok topuklu ayakkabı üretilebildi ve daha çok kişiye ulaştırılabildi. Bu dönemde, makineleşmenin geliştirdiği film sektörü de topuklu ayakkabıların daha çok tanınmasına ve kullanılmasına katkıda bulundu. 1980’li yıllarda ise Madonna, David Bowie ve daha birçok ikonik ismin, moda dünyasını sarsan ikonik stillerinde kullandıkları topuklu ayakkabılar, onların dünya çapında yaygınlaşmasını sağladı.

Modern Fransa, yüksek topuğun ikonik olmasına yardımcı oldu. Fransız tasarımcı Roger Vivier, 1954 yılında tasarladığı aiguille (iğne) topuklu stilettolarla moda dünyasında çığır açtı. Günümüze kadar da Fransız kadınlar tarafından tercih ediliyordu.