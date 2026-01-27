Fransız bilim insanları açıkladı: Bu hayvan sizi sizden önce anlıyor

Birçok çalışmada köpeklerin insan duygularını algılayabildiği gösterilmişti. Ancak yeni bilimsel bulgular, atların da özellikle korku gibi yoğun duygusal hâlleri tespit edebildiğini ortaya koyuyor.

Fransa’daki Tours Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, insanların belirli duygusal durumlar yaşarken terlerindeki kimyasal değişimlerin atlar tarafından algılanabildiği gösterildi. Araştırmacılar, korku ve mutluluk gibi duygular uyandıran videolar izleyen gönüllülerin koltuk altı terlerini topladı. Bu ter örnekleri, 43 dişi atın burun hizasına tutulduğunda, atların davranışlarında belirgin farklılıklar gözlemlendi.

TER KOKUSU ÜZERİNDEN DUYGUSAL SİNYALLER İNCELENDİ

Korku terine maruz kalan atlar, diğer kokulara kıyasla daha yüksek kalp atış hızı, beklenmedik uyaranlara karşı artan irkilme ve insanlara yaklaşmada isteksizlik gibi tepkiler verdi. Buna karşılık mutluluk ya da nötr duygularla ilişkili ter kokularına yanıtları daha sakin oldu.

Araştırma ekibi, bu farklı tepkilerin arkasında insanların duygularına eşlik eden kimyasal değişimlerin bulunduğunu belirtiyor. Stresli duygularla salgılanan adrenalin ve kortizol gibi hormonlar, ter bileşimini değiştirerek uçucu organik bileşiklerin profillerini farklılaştırıyor. Bu bileşikler insanlar tarafından fark edilmesi güç olsa da güçlü bir koku alma duyusuna sahip hayvanlar tarafından algılanabiliyor.

Ekip, atların bu duyarlılığının evcil köpeklerden farklı bir kökene işaret edebileceğini söylüyor. Köpeklerin insan duygularını sezme yeteneği evcilleşme sürecine bağlanırken, atlarda bu algı mekanizmasının daha çok hayatta kalma refleksiyle ilişkili olabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, duygusal sinyallerin türler arasında aktarılabileceğine ve insan duygularının hayvan davranışlarını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu çalışma, insan ile hayvan arasındaki duygusal etkileşimin kimyasal düzeyde de gerçekleşebileceğini gösteren yeni örneklerden biri.