Freddie Mercury’nin gizli kızı Bibi, 48 yaşında hayatını kaybetti

Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin yıllar sonra ortaya çıkan “gizli” kızı Bibi’nin, nadir görülen bir omurilik kanseri nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bibi’nin eşi, yaptığı yazılı açıklamada, eşinin nadir görülen bir omurilik kanseri türü olan Kordoma ile uzun süredir mücadele ettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, Bibi’nin geride 9 ve 7 yaşlarında iki oğul bıraktığı ifade edildi.

Eşinin paylaşımında, “Bibi artık sevgili babasının yanında, düşünceler dünyasında. Külleri Alpler üzerinde rüzgâra savruldu” ifadeleri yer aldı.

Bibi’nin varlığı ilk kez yazar Lesley-Ann Jones tarafından kaleme alınan Love, Freddie adlı kitapta gündeme gelmişti. Kitapta, Freddie Mercury’nin 1976 yılında bir arkadaşının eşiyle kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası yer almıştı. Bibi ise daha sonra yaptığı açıklamada, Mercury’nin babası olduğunu doğrulamak için DNA testi yaptırdığını belirtmişti.



"BABAMI TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞMAK İSTEMEDİM"

Freddie Mercury, 1991 yılında AIDS’e bağlı komplikasyonlar nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetmişti. Eylül 2025’te yayımlanan kitapta, iddialara göre Mercury’nin ölümünden önce Bibi’ye bıraktığı 17 ciltlik günlükten yararlanıldığı aktarıldı.

Bibi, ağustos ayında kaleme aldığı duygusal mesajında, babasının kimliğini neden uzun yıllar gizli tuttuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Babamı tüm dünyayla paylaşmak istemedim. Ölümünden sonra ona yönelik saldırılarla, yanlış temsillerle ve babamın artık herkese ait olduğu hissiyle yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım.”

Bibi, “Dünyanın dört bir yanındaki hayranları Freddie için yas tutarken ben de babam için ağladım. 15 yaşında olmak kolay değildi. Onsuz yetişkin olmak ve hayatın önemli anlarını onun desteği olmadan yaşamak zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.

Yazar Lesley-Ann Jones, Bibi’nin kanserinin çok genç yaşta ortaya çıktığını ve ailenin en iyi tedaviye ulaşabilmek için sık sık yer değiştirdiğini öne sürdü. Hastalığın bir süre durakladığını ancak 2021’de yeniden nüksettiğini belirten Jones, bu dönemde Bibi’nin kendisiyle iletişime geçerek hikâyesini paylaşmaya karar verdiğini söyledi.

Jones ayrıca kitabında, Queen grubunun tüm üyelerinin, Freddie Mercury’nin ailesinin ve uzun yıllar birlikte olduğu Mary Austin’in Bibi’nin varlığından haberdar olduğunu, ancak bu bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığını aktardı. Bibi’nin bir doktor olduğunu ve kimliğinin açıklanmasının hastalarını etkilemesinden endişe ettiği için uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiği de belirtildi.

Bibi, başka bir aile tarafından büyütüldüğünü ancak Freddie Mercury’nin her zaman babası olduğunu bildiğini, ünlü sanatçının 1991’deki ölümünden önce kendisini sık sık ziyaret ettiğini de anlatmıştı.