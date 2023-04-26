Freddie Mercury'nin özel koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor
Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin kişisel eşyalarını içeren özel koleksiyonu açık artırmaya çıkarılacak.
BBC'ye konuşan Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek eşyaların Mercury'nin Londra'daki evinde bulunduğunu aktardı.
Müzayedenin Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşeceğini belirten Austin, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.
Satışa çıkarılacak eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü isimlerin eserleri de yer alıyor.
Tanzanya'nın Zanzibar adasında 1946'da dünyaya gelen ve asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, 17 yaşında ailesiyle İngiltere'ye yerleşti. Adıyla özdeşleşen rock grubu Queen'i 1970'te kuran Mercury, grubuyla 15 stüdyo albümü kaydetti. Dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satışı gerçekleşen Queen, Mercury'nin 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından dağıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- Sandık yaklaşırken akılalmaz Kılıçdaroğlu çıkışı