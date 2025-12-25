Friends ve Seinfeld’in oyuncusu Pat Finn’den acı haber

“Friends”, “Seinfeld” ve “The Middle” dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu ve doğaçlama sanatçısı Pat Finn, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Finn’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun 2022 yılından bu yana kanserle mücadele ettiği ve pazartesi günü Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, “Pat hiç yabancıyla tanışmazdı; sadece henüz tanımadığı dostları vardı. Hayatını neşe ve coşkuyla dolu dolu yaşadı” ifadelerine yer verildi.

PAT FINN KİMDİR?

Televizyon kariyerine 1995 yılında The George Wendt Show ile başlayan Pat Finn, aynı yıl Murphy Brown dizisinde de rol aldı. Seinfeld dizisinde canlandırdığı Joe Mayo karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Finn, Friends, The King of Queens, That ’70s Show ve House gibi birçok popüler yapımda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Oyuncu, en uzun soluklu performansını ise 2011–2018 yılları arasında sekiz sezon boyunca rol aldığı The Middle dizisindeki Bill Norwood karakteriyle sergiledi.