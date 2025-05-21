Sezonun sona ermesine iki hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması hazırlıkları başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kimler sahne alacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 2025 NE ZAMAN?

Süper Lig’de Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, sezonun sona ermesine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Kayserispor maçının ardından kutlamalar başlarken Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı’nda büyük bir organizasyon hazırlığı içerisinde. Ligde cumartesi günü İzmir ekibi Göztepe’ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, Pazar günü şampiyonluk kutlaması yapacak.

Galatasaray’ın Yenikapı’da yapacağı şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Henüz organizasyonun başlangıç saati belli olmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

YENİKAPI’YA NASIL GİDİLİR?

Yenikapı etkinlik alanına Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’ndan toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor. Metro ile kutlamalara gelmek isteyen taraftarlar Yenikapı - Atatürk Havalimanı (M1) Yenikapı - Hacıosman (M2) Mecidiyeköy - Mahmutbey (M7) metroları ile birlikte Kabataş Bağcılar (T1) VE Topkapı Mescidi Selam (T4) tramvay hatlarıyla Yenikapı Etkinlik Alanına ulaşabilir.

Avrupa Yakası’ndan metrobüs ile etkinlik alanına gelmek isteyenler ise Küçükçekmece durağında Marmaray ile aktarma yaparak Yenikapı Etkinlik Alanına gelebilir.