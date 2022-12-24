2022'de hangi filmler vizyona girdi?
2023 yılına günler kala, ardımızda bırakacağımız 2022 yılında vizyona giren filmler merak konusu oldu. Sinema perdesine konuk olan ve birçok farklı duyguyu aynı anda yaşatmayı başarabilen filmler, şüphesiz ki 2022 yılının en unutulmaz unsurlarından biri. İşte, 2022'nin filmleri...
2022'nin Ocak ayında vizyona giren filmler:
1 Ocak Cumartesi - Kesişme - İyi ki Varsın Eren
7 Ocak Cuma - Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, The King's Man: Başlangıç, Nalan, Canım Dayım, Lübbey'in Laneti, Licorice Pizza, Kahraman.
14 Ocak Cuma - Benden Ne Olur?, Karlar Kralı Norm 2, Çığlık, Düş Peşine, Kod 355, Oğul, Cin Perdesi, Belle.
21 Ocak Cuma - Şarkını Söyle 2, Masal Zamanı "Melez Prenses", Cumali Ceber 666, Şöhretler Okulu, Afacan Felix, Koloni, Kara Neme: Gelin Deresi, Ayrı Dünyalar.
28 Ocak Cuma - Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, Anka, Ayı Kardeşler: Macera Parkı, Yıldızlar da Kayar, Kaos Yürüyüşü, Hadi Be!, Drive My Car, Gelin, İlk Temas.
2022'nin Şubat ayında vizyona giren filmler:
4 Şubat Cuma - Dilberay, Moonfall, Afacanlar: İş Başa Düştü, Kabus Sokağı, Arekalar, Kürtaj.
11 Şubat Cuma - Uncharted, Malazgirt 1071, Nil'de Ölüm, Evlen Benimle, Bergman Adası, İsmetse Olur.
18 Şubat Cuma - Mahlûkat, Samsam, Olmadı Kaçarız, Soygun Oyunu: Büyük Vurgun, Şeytanın İni, Ölümcül Snowboard, 6 Numaralı Kompartıman, Hollywood'lu Türk.
25 Şubat Cuma - Mutlu Canavar Ailesi 2, Sadece Bir Gece, Gizli Gerçek, Kasa: Büyük Soygun, Lietli: Cin Kabilesi, Mavzer, Cyrano, Bir Tutam Açlık, Fabrika, Beni Sevenler Listesi.
2022'nin Mart ayında vizyona giren filmler:
4 Mart Cuma - Bergen, The Batman, Kaçış, Yaramaz Çocuklar.
11 Mart Cuma - Kırmızı, İlk Seans: NMSM, Adanış Kutsal Kavga, Memoria, Ceviz Ağacı.
18 Mart Cuma - Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, Ambulans, Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu, Paralel Anneler.
25 Mart Cuma - Araf 5: Aile, Kocaayak ve Ailesi, Kayıp Şehir, Şans Tanrıçası, Belfast, Eiffel.
2022'nin Nisan ayında vizyona giren filmler:
1 Nisan Cuma - Morbius, Doru Macera Ormanı, İblis: Karanlığın Sahibi, Osman Sekiz, No: 26 Ölüm Çığlığı, Halil, Anadolu Leoparı, Ya Ben Ölürsem, Yangın Gecesi.
8 Nisan Cuma - Kirpi Sonic 2, Kendinden Kaçak, Düşler Fabrikası, Şeytanın Kitabı, Mahluk, Komplo, Son Parti, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Bir Dilek Tut, Flaşbellek.
15 Nisan Cuma - Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları, Zalo, Troll: Kuyruklu Macera, Çağrı, Azaim: Cin Mezarlığı, Çıngırak, 7 - Yedi, Lanetli Tapınak, Stardust.
22 Nisan Cuma - Cesur İtfaiyeci, Kuzeyli, Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri, Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, Kuluçka, Cehennem Öfkesi: Ave Marie, Gün Batımı, Kerr.
29 Nisan Cuma - Kim Demiş Kötüyüz Diye?, Aynasız Haluk, Zebun, Tam Kafadan Karavana, İkiz, Yetenekli Bay Cage, Yakaza: Zehirli Kabile, Olga, Zeko İçin, Annemin Zamanı.
2022'nin Mayıs ayında vizyona giren filmler:
6 Mayıs Cuma - Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında, Aşk Çağırırsan Gelir, Erzurumlu Mümessil, The Bağcılar, Dirlik Düzenlik, Bir Düş Gördüm.
13 Mayıs Cuma - Ejderham ve Ben, Kurtuluş Hattı, Allah Yazdıysa Bozsun, Korku Takvimi, Tepki, Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Ağustos Böceği ve Karınca, Mefruh: Vahşeti Cin, Vortex.
19 Mayıs Perşembe - Süper Yetenek 2, Cesur Balık Sihirli Dünyada, Hayvan.
20 Mayıs Cuma - After Ayrılık, El Zebi, Şeytani, Sivaslıyıh Gardaş, Domuz.
27 Mayıs Cuma - Top Gun: Maverick, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, İkinci Seans: AEEP, Dijital Esaret, Rüzgargülü, Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu, Müsfer: Cin Kabilesi, Pi Sonsuzluk, İçimdeki Kahraman, Örümcek ve Kız, Benim Güneşli Maad'ım.
2022'nin Haziran ayında vizyona giren filmler:
3 Haziran Cuma - YAKARI, Şimdi Yandık, Adamlar, Arınma Seansı - Tarot, Karanlık Madde, Semur 3: Kıyamet-i Cin, Yola Devam.
10 Haziran Cuma - Jurassic World: Hâkimiyet, Mutlu Oyuncak Dükkan, Issız Ev, Şerr-i Cin, Köşk-ü Ammar, Masumlar, Aşk Engel Tanımaz.
17 Haziran Cuma - Asi Prenses, Son Seans: MTTH, 41 Kere Maşallah, Geçmişe Dönüş, Senkronik, Mühr-ü Musallat - Perihan, X, Okul Tıraşı, Yaşamaya Bak.
24 Haziran Cuma - Elvis, Siyah Telefon, Gizemli Köy, Sünnet Çocuğu, Çılgın Kuşlar, Yumrukları Gevşetmek.
2022'nin Temmuz ayında vizyona giren filmler:
1 Temmuz Cuma - Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Zir-i Cin, Evlat Olsa Sevilmez, Bir Kızla Tanıştım, Kahran, Aşkın Gönül Yazısı, Yang'dan Sonra.
8 Temmuz Cuma - Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, Kan Kokusu, Çirkin Şansı, Asmoday: Cin'ür - Racim.
15 Temmuz Cuma - Babil-i Cin, Külahıma Anlat, Zehir Zemberek.
22 Temmuz Cuma - Sihirbazlar Akademisi, Çıkış Yok, Tanah, Kehanet Ayasofya, Zehşin Cin-i Musallat, Öksüz Kız.
29 Temmuz Cuma - DC Süper Evciller Takımı, Vesvese: Cin Fısıltısı, Buluttaki Gölge, Mini Fenomen, Bir Türk Masalı, Afetname, Hawar 2, Akıl Bozan.
2022'nin Ağustos ayında vizyona giren filmler:
5 Ağustos Cuma - Suikast Treni, Doraemon Filmi: Nobita'nın Küçük Yıldız Savaşları 2021, Çiykinley, Afarid, Doğmamış, Kızıl Kitap.
12 Ağustos Cuma - Masal Şatosu: Gizemli Misafir, Laal Singh Chaddha, Ma-Şer, Korku Evi, Sıradaki Şarkı, Aşk ve Savaş.
19 Ağustos Cuma - Ooops! Sevimli Tayfa, Hayır, Koma, İnn-i Cin Mişna, Kitap 1820, El - Hemraz "Cinlerin Büyüsü", Pota.
26 Ağustos Cuma - Alem-i Cin 3: Salgın, After: Mutluluk, Son Çıkmaz, Periler Ülkesi, Karagöz: Yâr Bana Bir Eğlence, İllüzyon.
2022'nin Eylül ayında vizyona giren filmler:
2 Eylül Cuma - Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet, Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Yalancı Şahit, Canavar, Davet, Sanrı, Bıçağın İki Yüzü, 8-0.
9 Eylül Cuma - Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar, Ah Be Birader, Acil İniş, Evdeki Düşman: Başlangıç, Kya'nın Şarkı Söylediği Yer, Annis Ölüm Gecesi, Hafir: Karanlık Mezar, Arthur Rambo.
16 Eylül Cuma - Üç Bin Yıllık Bekleyiş, Burçlar, Dokunma Hurdacının Kızı, Cennete Bilet, Dragon Ball Super: Super Hero, Cânn, Moonage Daydream, Peter von Kant.
23 Eylül Cuma - Tay, Avatar, Sindirella ve Sevimli Arkadaşları, Dert Etme Sevgilim, Gazap, Bana Karanlığını Anlat, El Hass, Reflection, Aşk, Mark ve Ölüm, Deli Kazım.
30 Eylül Cuma - Yanlış Anlama 2, Hızlı Ayaklar - Olimpiyat Yolunda, Alaboraşk, Gülümse, Yudi: Yedikonuk Cinleri, Vesper, Ses: Sonu Olmayan Gece, Yalnız Bir Evin Kahkahası, Paralı Asker - Musul, Zuhal, Mekan.
2022'nin Ekim ayında vizyona giren filmler:
7 Ekim Cuma - Kim Bu Aile?, Komutan, Efsane Takım: Bilim Kahramanları, Amsterdam, Evrenler Savaşı, Yasaklı Köy, İçimdeki Varlık, Leon: Sevginin Gücü.
14 Ekim Cuma - Sevmedim Deme, Cadılar Bayramı Sona Eriyor, Kadın Kral, Gulliver Dönüyor, Hara, Shin Ultraman, Etkileyici, Kurtarıcı.
21 Ekim Cuma - Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey, Bandırma Füze Kulübü, Black Adam, İyi Şanslar Leo Grande, Utanç.
28 Ekim Cuma - Aya Sihirli Yolculuk, Şeytan Kapanı, Katil Kim?, Hüzün Üçgeni, Bebek Servisi, Emily, Kafes: İki Savaş Arasında.
2022'nin Kasım ayında vizyona giren filmler:
4 Kasım Cuma - Mahalleden Arkadaşlar, Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, Hazine, Kabus Gecesi: Diriliş, Astronot Köpekler: Tropikal Macera, İlgi Manyağı, Kestik!.
11 Kasım Cuma - Müstakbel Damat, Black Panther: Yaşasın Wakanda, Niloya, Tamirhane, Karlar Kraliçesi ve Prenses, Klondike.
18 Kasım Cuma - Barış Akarsu "Merhaba", Müjdemi İsterim, Tim, Tim, Timsah, The Menu, Sabırsızlık Zamanı.
25 Kasım Cuma - Kendi Yolumda, Tehlikeli Oyun, One Piece Film: Red, Mihrez 2: Cin Padişahı, Kemikler ve Her Şey, Poşetten Kanatlar, Kutsal Örümcek.
2022'nin Aralık ayında vizyona giren filmler:
2 Aralık Cuma - Çakallarla Dans 6, Yunus Çocuk, Buğday Tanesi, Decibel, Vahşi Gece, Panda ve Sevimli Canavarlar, Necronomicon Kara Büyüsü, Resmi Yarışma, Acil Durumda Jane'i Ara.
9 Aralık Cuma - Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Sil Baştan Kaynanam, Her Şey Dahil, Kurak Günler, Elif Ana, Şeytanın Laneti.
16 Aralık Cuma - Avatar: Suyun Yolu, Ajan Kedi, Şeytanın Kızı, Öğle Güneşinde Yıldızlar.
23 Aralık Cuma - Ayı Kardeşler: Dünya'ya Dönüş, Maric, I Wanna Dance with Somebody: Whitney Houston Filmi, R.M.N.
30 Aralık Cuma - Ali Çevlik, Dikkat Köpek Var, Hayalimdeki Düğün, Lanetli Göl, Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında, Orman.
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