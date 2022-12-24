2022'de hangi filmler vizyona girdi?

2023 yılına günler kala, ardımızda bırakacağımız 2022 yılında vizyona giren filmler merak konusu oldu. Sinema perdesine konuk olan ve birçok farklı duyguyu aynı anda yaşatmayı başarabilen filmler, şüphesiz ki 2022 yılının en unutulmaz unsurlarından biri. İşte, 2022'nin filmleri...