2022'de hangi ünlüler boşandı?
2022 yılını tamamlamaya yaklaşıyoruz. Bu yıl, televizyon ekranlarında ve çeşitli platformlarda görmeye alıştığımız bazı ünlü isimler, ne yazık ki 2022'de boşanma kararı alan çiftler arasına girdi. İşte 2022'de boşanan ünlüler...
Erol Köse - Fuldan Köse
Ünlü isim Erol Köse'nin açtığı davanın 3 yılın ardından sonuçlanmasıyla birlikte, Erol Köse ve Fuldan Köse'nin evliliği 2022'de sonlandı.
Hadise - Mehmet Dinçerler
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği, 2022'de kısa süren evliliklerden biri oldu.
Fazıl Say - Ece Dağıstan
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ece Dağıstan'la olan evliliği 2022'de sonlanan evliliklerden oldu. Çift, boşanma davası çıkışı, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak, boşanmaları en çok konuşulan çiftlerden biri oldu.
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı
İkinci kez nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı çiftinin evlilikleri, 2022'de yeniden sonlandı.
Gizem Güven - Caner turp
Oyuncu Gizem Güven ve Caner Turp çifti, 17 ay süren evliliklerini fikir ayrılıkları nedeniyle sonlandırdığı duyurdu.
Mahsun Kırmızıgül - Ece Binay
2016'da evlenen şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ve Avukat Ece Binay çifti, 2022'de evliliklerini sonlandıran çiftlerden oldu.
Petek Dinçöz - Serkan Kodaloğlu
Şarkıcı Petek Dinçöz ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun evlilikleri 2022'de sonlanan evliliklerden biri oldu.
Zeynep Bastık - Tolga Akış
Zeynep Bastık ve Tolga Akış, 2022'de boşanan çiftlerden oldu.
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