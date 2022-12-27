2022'de hangi ünlüler boşandı?

Fazıl Say - Ece Dağıstan

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ece Dağıstan'la olan evliliği 2022'de sonlanan evliliklerden oldu. Çift, boşanma davası çıkışı, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak, boşanmaları en çok konuşulan çiftlerden biri oldu.