2022'nin son Cumhuriyet Pazarı rengarenk

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:00

Bu yıl onları izledik… 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında edebiyatımızda sık sık yer bulan yalı öyküleri 2022’ye dizilerle damga vurdu. Deniz Ülkütekin, yalı merakımızın yeniden doğuşunu yazdı.

Altın Portakal’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanan Cem Yiğit Üzümoğlu, Rise of Empires: Ottoman ile Fatih Sultan Mehmet rolünde Netflix ekranlarına dönüyor. Başarılı oyuncu ile Zeynep Saçar konuştu.

Bilimsel düşünmeyi nasıl bir yaşam alışkanlığı haline getirebiliriz? Prof. Dr. Üstün Dökmen bu soruya ilişkin bulduğu yeni bir kavram ilk kez Cumhuriyet Pazar’da açıklıyor. “Boyutsallık: Bilgi Farkındalığı.”

Yeni yıla mutlu girmenin en iyi yolu sevdiklerinizi bir araya toplamak ve onlara güzel bir sofra hazırlamak. Peki iyi bir sofranın püf noktaları neler? Burçak Şener yazdı.

Yılbaşı denilince akla çam gelir. Oysa ölümsüzlüğü simgeleyen porsuk ağacı da yılbaşının önemli figürlerindendir. Kadim ağacın öyküsünü Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da kaleme aldı.

Bir süredir kadın oyuncuların taciz ifşalarıyla çalkalanan Hollywood, bu kez Margot Robbie’nin Brad Pitt’i öpmek için filmle sahne ekletmesini konuşuyor. Skandalın yankılarını Zeynep Saçar yazdı.

Nerede o eski Avatar! James Cameron’un hayal kırıklığı yaratan devam filmini Başak Bıçak, Ay’a Seyahat’te inceledi.

Cahil ve cesaretliyseniz biraz da şansınız varsa başarıya giden yolda yetenek sizin için hiç bir anlam taşımayabilir! Ömür Tanyel ile Yaşam Günlüğü’nde.

Bebeğin büyüme evreleri yeni özellikleri beraberinde getiriyor. Ancak bu özellikler her zaman olumlu olmayabilir. Dilşad Çelebi, Bebe 101’de yazdı.

Jung’un Hızır miti üzerine araştırmalarını Ayşe Acar, kaleme aldı.

Monet’nin zamanı esneten yapıtı Saman Yığını’nı Serra Rodoplu, Çizgi Atlas’ta inceledi.

Ceyhan Atıf Kansu Ödüllerine başvurular başladı. Jeykll Hyde Ankara’da sahnede. Yeni yıl öncesi Cem Adrian konseri… 2022’nin son haftasındaki kültür-sanat etkinlikleri Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.