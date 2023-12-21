2023 onları hayattan kopardı... 2023'te hayatını kaybeden ünlüler

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi besteleriyle rock müzik dünyasında iz bıraktı.