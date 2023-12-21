2023 onları hayattan kopardı... 2023'te hayatını kaybeden ünlüler
Dünya 2024 yılına hazırlanırken geride kalan sene boyunca Türkiye ve uluslar arası alanda sanat, spor, siyasetle tanınmış birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2023'te ölen ünlüler...
MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen, bas gitarist ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te yaşamını yitirdi. Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, sinema ve dizi sektöründe oyunculuğuyla da dikkati çeken sanatçı 70 yaşındaydı.
Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden sanatçı "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi besteleriyle rock müzik dünyasında iz bıraktı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlığın ardından trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan televizyon programcısı, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca, 17 Kasım 2023'te 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirdi.
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" ve "Saç Beyaz Oldu" türküleriyle şöhret kazanmıştı.
Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve İngiltere'deki National Theatre'da "The Winter's Tale", "The Tempest" ve "Cymbeline" adlı oyunlarda yardımcı oyuncu olarak yer alan tiyatrocu Kazım Akşar, 28 Şubat'ta vefat etti.
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 24 Mayıs 2023'te 98 yaşında hayatını kaybetti. İlk bestesi İlham Vals'i 5 yaşında yapan Gencer, 1960'ta açtığı Çatı Kulübü'nde Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Füsun Önal ve Fikret Kızılok'u sahneye çıkaran isim oldu.
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