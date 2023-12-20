Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...
2023 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikleri 5 dakika süren boşanma davalarıyla sonuçlandı. Bu ünlüler magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti. Peki, 2023 yılında hangi ünlüler boşandı?
Oğuzhan Koç & Demet Özdemir
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evlilikleri 2023 yılında sonlandı.
Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak
2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı.
Fazıl Say & Ece Dağıstanlı
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile boşandı.
Şeyma Subaşı & Mohammed Alsaloussi
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile süren 5 aylık evliliğini noktaladı.
Nagehan Alçı & Rasim Ozan Kütahyalı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı.
Buğra Gülsoy & Nilüfer Gürbüz
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 1 Mart 2023'te evliliklerini noktaladı.
Arzum Onan & Mehmet Aslantuğ
Sevilen çift 27 yıllık evliliklerini 2023 Mayıs ayında sonlandırdı.
Sofia Vergara & Joe Manganiello
2015 yılında dünyaevine giren ünlü çiftten 2023 Temmuz ayında boşanma haberi geldi.
Ricky Martin & Jwan Yosef
Ünlü çift 2023 yılında 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Justin Trudeau & Sophie Grégoire
Kanada başbakanı Trudeau ve eşi 18 yıllık evliliklerini 2023 yılında sonlandırma kararı aldı.
Neslihan Demir & Kamil Güler
Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2014 yılında evlendiği oyuncu Kamil Güler ile boşandı.
Yağmur Ün & Doğaç Ergezen
2022 yılında evlenen Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı.
Zahide Yetiş & Cem Arısoy
Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlendi ve 2023 yılında çift ayrılma kararı aldı.
Özer Hurmacı & Mihriban Hurmacı
Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasındaki boşanma süreci tamamlandı. 1.5 yıldır devam eden süreç sonunda Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, anlaşmalı olarak boşandılar.
Aslı Şen & Metin Şen
Sosyetik çift Aslı Şen ile Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini noktaladı.
Bilal Hancı & Esin Çepni
İhanet görüntülerinin ardından Esin Çepni ve Bilal Hancı boşandı.
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