Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

2023 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikleri 5 dakika süren boşanma davalarıyla sonuçlandı. Bu ünlüler magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti. Peki, 2023 yılında hangi ünlüler boşandı?