Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2023 Çarşamba, 15:33
Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

2023 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikleri 5 dakika süren boşanma davalarıyla sonuçlandı. Bu ünlüler magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti. Peki, 2023 yılında hangi ünlüler boşandı?

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Oğuzhan Koç & Demet Özdemir

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evlilikleri 2023 yılında sonlandı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı. 

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Fazıl Say & Ece Dağıstanlı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say,  2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan ile boşandı. 

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Şeyma Subaşı & Mohammed Alsaloussi

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile süren 5 aylık evliliğini noktaladı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Nagehan Alçı & Rasim Ozan Kütahyalı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Buğra Gülsoy & Nilüfer Gürbüz

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 1 Mart 2023'te evliliklerini noktaladı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Arzum Onan & Mehmet Aslantuğ

Sevilen çift 27 yıllık evliliklerini 2023 Mayıs ayında sonlandırdı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Sofia Vergara & Joe Manganiello

2015 yılında dünyaevine giren ünlü çiftten 2023 Temmuz ayında boşanma haberi geldi.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Ricky Martin & Jwan Yosef

Ünlü çift 2023 yılında 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Justin Trudeau & Sophie Grégoire

Kanada başbakanı Trudeau ve eşi 18 yıllık evliliklerini 2023 yılında sonlandırma kararı aldı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Neslihan Demir & Kamil Güler

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2014 yılında evlendiği oyuncu Kamil Güler ile boşandı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Yağmur Ün & Doğaç Ergezen

2022 yılında evlenen Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Zahide Yetiş & Cem Arısoy

Zahide Yetiş, 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlendi ve 2023 yılında çift ayrılma kararı aldı.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Özer Hurmacı & Mihriban Hurmacı 

Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasındaki boşanma süreci tamamlandı. 1.5 yıldır devam eden süreç sonunda Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, anlaşmalı olarak boşandılar.

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Aslı Şen & Metin Şen

Sosyetik çift Aslı Şen ile Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini noktaladı. 

Peri masalı gibi başlayan aşkları kabusa döndü! 2023 yılında boşanan ünlüler...

Bilal Hancı & Esin Çepni

İhanet görüntülerinin ardından Esin Çepni ve Bilal Hancı boşandı.

2023 yılında boşanan ünlüler boşandı Fazıl Say Demet Özdemir Ceyda Düvenci

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