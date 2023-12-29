2024 yılında hangi oyunlar çıkacak? 2024 yılının en çok beklenen oyunları hangileri?

STAR WARS OUTLAWS

Star Wars Outlaws, The Empire Strikes Back ile Jedi’ın Dönüşü filmlerinin arasındaki dönemde geçiyor. Galaksinin en çok aranılanlarından biri olan Kay Vess’i merkezine alan oyunda hem evrenin ikonik gezegenleri ziyaret edilebilecek hem de yenileri keşfedilebilecek. Oyuncular bir yandan da Vess’in galaksinin suç örgütlerinin parçası olarak imparatorluk güçlerine karşı mücadelesinde zorlu süreçlerden geçecek.