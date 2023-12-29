2024 yılında hangi oyunlar çıkacak? 2024 yılının en çok beklenen oyunları hangileri?
Her yaştan insanın oynadığı bilgisayar oyunları 2023 yılında çok konuşuldu. Peki, 2024 yılında hangi oyunlar çıkacak? 2024 yılının en çok beklenen oyunları hangileri?
EMPIRE OF ANTS
2024 çıkacak oyunlar arasında takip edilmeye değer bir diğer seçenek, Bernard Werber’ın çok satan kitabından esinlenilerek geliştirilen Empire of the Ants. PlayStation 4, PC ve Xbox One’da oynanabilecek oyun, mikroskobik bir dünyada gerçek zamanlı stratejiler uygulayarak toprakları savunmayı merkezine alıyor. Doğal olarak bünyesinde simülasyon ve strateji türlerinden izler taşıyor.
FINAL FANTASY 7 REBIRTH
Final Fantasy 7 Rebirth, 2024 çıkacak oyunlar listesindeki bir diğer merakla beklenen yapım. PlayStation 5 için geliştirilen oyunun Haziran 2024’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. FF 7 Rebirth, adından da anlayabileceğin üzere ilk kez 1997 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Final Fantasy 7’nin ikinci bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla oyun, bünyesinde aksiyon rol yapma ve macera öğeleri barındıracak.
FROSTPUNK2
Frostpunk 2’de de ilk oyunun mekaniklerini daha da geliştirerek kullanacak gibi görünüyor. Strateji, şehir kurma, yönetim gibi elementleri tek potada eriterek ilk toplumsal hayatta kalma oyunu olmayı başaran Frostpunk’ta yaşananların 30 yıl sonrasını konu edinen ikinci oyun, kaynak kıtlığı yaşayan bir metropolün liderliğine soyunmamızı bekliyor
HADES 2
Zaman olarak ilk Hades oyunundan ileride geçecek olan Hades 2'de oyuncuların Zagreus'un kardeşi Melinoe karakteriyle oyunu oynayacak.
HOMEWORLD 3
Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi gerçek zamanlı strateji türünde olan Homeworld 3, yeni teknolojiler sayesine görsel anlamda da çok daha detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca oyunda epik uzay savaşlarının yer alacağı da belirtilmiş.
PRİNCE OF PERSİA: THE LOST CROWN
2024 çıkacak oyunlar listesinde yer alan ve heyecanla beklenen bir diğer yapım ise Prince of Persia: The Lost Crown. Platform oyunlarından hoşlananlara keyif dolu saatler yaşatmaya aday oyun; aksiyon-macera, dövüş ve nişancı mekaniklerine sahip olacak. Üstelik platform desteği de oldukça geniş. Serinin son halkası; PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox X ve S serileri ile Xbox One’da oynanabilecek.
STAR WARS OUTLAWS
Star Wars Outlaws, The Empire Strikes Back ile Jedi’ın Dönüşü filmlerinin arasındaki dönemde geçiyor. Galaksinin en çok aranılanlarından biri olan Kay Vess’i merkezine alan oyunda hem evrenin ikonik gezegenleri ziyaret edilebilecek hem de yenileri keşfedilebilecek. Oyuncular bir yandan da Vess’in galaksinin suç örgütlerinin parçası olarak imparatorluk güçlerine karşı mücadelesinde zorlu süreçlerden geçecek.
THE LOST WİLD
The Lost Wild’da besin zincirinin merkezinde yer alacak oyuncuların hayatta kalmak için her daim dikkatli olmaları gerekecek. Yani tam bir kedi-fare kovalamacası söz konusu. Saklanıp kaçmakta başarısız olursan ateş ve silah kombinasyonunu kullanabileceksin. Ama şunu sakın unutma; kullanacağın silahların hiçbiri düşmanların için öldürücü seviyede olmayacak.
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