Ocak ayında okuma listenize eklemeniz gereken 7 kitap! Bu kitaplar bakış açınızı değiştirecek...

Var mısın?

"Var mısın?" kitabı, ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun eserlerinden biridir. Kitap, bireyin kişisel gelişimini anlaması ve yaşamındaki değişiklikleri başlatması için rehberlik eden bir eserdir. Cüceloğlu, kitapta insanların içsel dünyasını anlamalarını, başkalarıyla olan ilişkilerini iyileştirmelerini ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerini teşvik eden değerli bilgiler sunar. Empati, iletişim ve insan ilişkileri konularına odaklanarak, okuyuculara içsel keşif ve olumlu değişim için pratik ipuçları sunar.