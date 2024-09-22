23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? Sonbahar ekinoksu nelere neden olur?

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

Gündüz ile gecenin eşit olması durumunu ifade eden ekinoks, yılda iki defa olur. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşir.

Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tam tersi olur. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul edilir.