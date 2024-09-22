23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? Sonbahar ekinoksu nelere neden olur?
Yılda iki kez yaşanan ekinoks olayı, doğa olaylarını seven yurttaşların dikkatini çekiyor. 24 Eylül'ün yaklaşmasıyla sonbahar ekinoksunun ne olduğu araştırılıyor. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? Sonbahar ekinoksu nelere neden olur?
Doğa olaylarını seven yurttaşların merakla araştırdığı olaylardan biri de 23 Eylül ekinoksu oldu. Her yıl iki defa meydana gelen ekinoks, sosyal medyada araştırılıyor. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? Sonbahar ekinoksu nelere neden olur?
EKİNOKS NEDİR?
Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına gelir. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekler. Dünyanın eğimi nedeniyle, Kuzey ve Güney Yarımküre güneş ışığını ve sıcaklığını en doğrudan alma konusunda yer değiştirir. Gündönümleri, her iki yarımkürede de güneşe doğru en büyük eğimimizi gösterir. Ekinokslar gündönümlerinin ortasına denk gelir.
23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?
Gündüz ile gecenin eşit olması durumunu ifade eden ekinoks, yılda iki defa olur. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşir.
Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tam tersi olur. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul edilir.
23 EYLÜL EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELER?
- Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.
- Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
- Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
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