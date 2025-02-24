4 bin yıllık lezzetler: Dünyanın en eski yemek tarifleri

Yemek, insanlık tarihinin en temel unsurlarından biri. Antik medeniyetlerden günümüze kadar gelen tarifler, sadece damak tadımıza değil, aynı zamanda kültürel mirasımıza da ışık tutuyor. Binlerce yıl öncesine dayanan bu tarifler, o dönemin beslenme alışkanlıklarını ve yemek pişirme tekniklerini gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en eski yazılı yemek tariflerinden bazıları...