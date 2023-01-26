Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2023 Perşembe, 16:42
<p>Dünyaca ünlü isimlerin Yunanlılara özgü fiziksel açıdan güzelliği ölçen altın orana göre yüz simetrisi incelendi.</p> <p>Plastik Cerrahisi <strong>Julian De Silva</strong>, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı. </p> <p><strong>İşte o isimler...</strong></p>

Dünyaca ünlü isimlerin Yunanlılara özgü fiziksel açıdan güzelliği ölçen altın orana göre yüz simetrisi incelendi.

Plastik Cerrahisi Julian De Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı. 

İşte o isimler...

<p>İlk sırada Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın yıldızı <strong>Rege-Jean Page</strong> yer aldı.</p>

İlk sırada Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın yıldızı Rege-Jean Page yer aldı.

<p>İkinci sırada 'Men in Black' yıldızı <strong>Chris Hemsworth</strong> yer aldı.</p>

İkinci sırada 'Men in Black' yıldızı Chris Hemsworth yer aldı.

<p>Üçüncü sırada ise Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu <strong>Michael B. Jordan</strong> yer aldı.</p>

Üçüncü sırada ise Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.

<p>Ünlü şarkıcı<strong> Harry Styles</strong> ise dördüncü sırada yer aldı. </p>

Ünlü şarkıcı Harry Styles ise dördüncü sırada yer aldı. 

<p>Beşinci sırada <strong>Jude Bellingham</strong> yer aldı.</p>

Beşinci sırada Jude Bellingham yer aldı.

<p>Twilight serisi ile hafızalara kazınan <strong>Robert Pattinson</strong> altıncı sırada kendine yer buldu.</p>

Twilight serisi ile hafızalara kazınan Robert Pattinson altıncı sırada kendine yer buldu.

<p>Dünyaca ünlü aktör <strong>George Clooney</strong> yedinci sırada yer aldı.</p>

Dünyaca ünlü aktör George Clooney yedinci sırada yer aldı.

<p><strong>Henry Golding</strong> sekizinci sırada yer aldı. </p>

Henry Golding sekizinci sırada yer aldı. 

<p>Son olarak '<strong>Hızlı ve Öfkeli</strong>' yıldızı <strong>Dwayne Johnson</strong> dokuzuncu sırada yer aldı.</p>

Son olarak 'Hızlı ve Öfkeli' yıldızı Dwayne Johnson dokuzuncu sırada yer aldı.

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