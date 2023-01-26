Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu
Dünyaca ünlü isimlerin Yunanlılara özgü fiziksel açıdan güzelliği ölçen altın orana göre yüz simetrisi incelendi.
Plastik Cerrahisi Julian De Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı.
İşte o isimler...
İlk sırada Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın yıldızı Rege-Jean Page yer aldı.
İkinci sırada 'Men in Black' yıldızı Chris Hemsworth yer aldı.
Üçüncü sırada ise Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.
Ünlü şarkıcı Harry Styles ise dördüncü sırada yer aldı.
Beşinci sırada Jude Bellingham yer aldı.
Twilight serisi ile hafızalara kazınan Robert Pattinson altıncı sırada kendine yer buldu.
Dünyaca ünlü aktör George Clooney yedinci sırada yer aldı.
Henry Golding sekizinci sırada yer aldı.
Son olarak 'Hızlı ve Öfkeli' yıldızı Dwayne Johnson dokuzuncu sırada yer aldı.
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