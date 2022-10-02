Brad Pitt'in 'dünyanın en yakışıklı erkeği' dediği George Clooney'den yanıt: 'Ben de öyle düşünüyorum'
Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, verdiği bir röportajda, kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeğinin" kim olduğu sorusuna "George Clooney" yanıtını vermişti. Clooney buna karşılık olarak, "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" karşılığını verdi.
Ünlü oyuncu George Clooney, yakın arkadaşı Brad Pitt'in kendisi hakkındaki iltifatları karşısında alçak gönüllülüğünü koruyamadı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Clooney'nin perşembe gecesi katıldığı talk show'un sunucusu Stephen Colbert, ünlü oyuncuya Pitt'in Vogue'la yaptığı son söyleşi hakkındaki fikrini sordu. Dünyanın en yakışıklı erkeğinin kim olduğu sorulan Pitt, "George Clooney" demişti.
"BEN DE ÖYLE DÜŞÜNÜYORUM"
Clooney, Pitt'in iltifatına esprili bir tonla "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" karşılık verdi. Devamında Pitt'i tiye alan Clooney şu ifadeleri kullandı:
"Bence ilk başta kendi adını verdi ama sonra birisi 'Bir daha çekelim, kendini söyleme' deyince cevabını değiştirdi."
Clooney ve Pitt, 2000'lerin meşhur filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynamıştı. O tarihten beri yakın arkadaş olan ikili, Apple'ın henüz adı açıklanmayan projesinde tekrar bir araya gelecek.
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