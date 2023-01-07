2022'nin 'en güzel yüzü' belli oldu
1990'dan bu yana hazırlanan "Yılın En Güzel 100 Yüzü" listesinde 2022 yılının şampiyonu belli oldu.
TC Candler ve bağımsız eleştirmenlerden oluşan bir platform tarafından hazırlanan listenin 2022 ayağında zirveye eski Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes yerleşti.
Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki Amerikalı model, Hollywood'un en tanınmış yüzleriyle mücadele ederek birinciliği elde etti.
İlk 100'ün tamamını tanımanız pek olası değil; ancak aralarında oldukça tanınmış isimler var.
İşte, o listede ilk 50'ye giren isimler:
2 Numara: Nancy Jewel McDonie
Lisa
Dasha Taran
Sitala
Ivana Alawi
Yael Shelbia
Mai Omar
Nana
Tzuyu
Lyodra Ginting
Gal Gadot
Jisoo
Kimiya Hosseini
Rose
Emilie Nereng
Minatozaki Sana
Vienna Marcye
Yuqi
Halima Aden
Kaylyn Svelin
Chaeryeong
Liza Soberano
Jennie Kim
Sorn
Thylane Blondeau
Ana De Armas
Seulgi
Meika Woollard
Yooa
Berta Castane
Josie Lane
Sıla Türkoğlu
Ningning
Oktyabrina Maximova
Yurina Gyoten
Harnaaz Kaur Sandhu
Eleen Suliman
Jeon Somi
Savannah Clarke
Jumbo Tsang
Sasha Song
Özge Yağız
Wonyoung
Ahlem Fekih
Engfa Waraha
Helly Shah
Lori Harvey
Jade Weber
Shen Xiaoting
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