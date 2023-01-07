2022'nin 'en güzel yüzü' belli oldu

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2023 Cumartesi, 16:40
<p>1990'dan bu yana hazırlanan "Yılın En Güzel 100 Yüzü" listesinde 2022 yılının şampiyonu belli oldu.</p>

1990'dan bu yana hazırlanan "Yılın En Güzel 100 Yüzü" listesinde 2022 yılının şampiyonu belli oldu.

<p>TC Candler ve bağımsız eleştirmenlerden oluşan bir platform tarafından hazırlanan listenin 2022 ayağında zirveye eski Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes yerleşti.</p>

TC Candler ve bağımsız eleştirmenlerden oluşan bir platform tarafından hazırlanan listenin 2022 ayağında zirveye eski Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes yerleşti.

<p>Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki Amerikalı model, Hollywood'un en tanınmış yüzleriyle mücadele ederek birinciliği elde etti.</p>

Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki Amerikalı model, Hollywood'un en tanınmış yüzleriyle mücadele ederek birinciliği elde etti.

<p>İlk 100'ün tamamını tanımanız pek olası değil; ancak aralarında oldukça tanınmış isimler var.</p> <p>İşte, o listede ilk 50'ye giren isimler:</p> <p>2 Numara: Nancy Jewel McDonie</p>

İlk 100'ün tamamını tanımanız pek olası değil; ancak aralarında oldukça tanınmış isimler var.

İşte, o listede ilk 50'ye giren isimler:

2 Numara: Nancy Jewel McDonie

<p>Lisa</p>

Lisa

<p>Dasha Taran</p>

Dasha Taran

<p>Sitala</p>

Sitala

<p>Ivana Alawi</p>

Ivana Alawi

<p>Yael Shelbia</p>

Yael Shelbia

<p>Mai Omar</p>

Mai Omar

<p>Nana</p>

Nana

<p>Tzuyu</p>

Tzuyu

<p>Lyodra Ginting</p>

Lyodra Ginting

<p>Gal Gadot</p>

Gal Gadot

<p>Jisoo</p>

Jisoo

<p>Kimiya Hosseini</p>

Kimiya Hosseini

<p>Rose</p>

Rose

<p>Emilie Nereng</p>

Emilie Nereng

<p>Minatozaki Sana</p>

Minatozaki Sana

<p>Vienna Marcye</p>

Vienna Marcye

<p>Yuqi</p>

Yuqi

<p>Halima Aden</p>

Halima Aden

<p>Kaylyn Svelin</p>

Kaylyn Svelin

<p>Chaeryeong</p>

Chaeryeong

<p>Liza Soberano</p>

Liza Soberano

<p>Jennie Kim</p>

Jennie Kim

<p>Sorn</p>

Sorn

<p>Thylane Blondeau</p>

Thylane Blondeau

<p>Ana De Armas</p>

Ana De Armas

<p>Seulgi</p>

Seulgi

<p>Meika Woollard</p>

Meika Woollard

<p>Yooa</p>

Yooa

<p>Berta Castane</p>

Berta Castane

<p>Josie Lane</p>

Josie Lane

<p>Sıla Türkoğlu</p>

Sıla Türkoğlu

<p>Ningning</p>

Ningning

<p>Oktyabrina Maximova</p>

Oktyabrina Maximova

<p>Yurina Gyoten</p>

Yurina Gyoten

<p>Harnaaz Kaur Sandhu</p>

Harnaaz Kaur Sandhu

<p>Eleen Suliman</p>

Eleen Suliman

<p>Jeon Somi </p>

Jeon Somi 

<p>Savannah Clarke</p>

Savannah Clarke

<p>Jumbo Tsang</p>

Jumbo Tsang

<p>Sasha Song</p>

Sasha Song

<p>Özge Yağız</p>

Özge Yağız

<p>Wonyoung</p>

Wonyoung

<p>Ahlem Fekih</p>

Ahlem Fekih

<p>Engfa Waraha</p>

Engfa Waraha

<p>Helly Shah</p>

Helly Shah

<p>Lori Harvey</p>

Lori Harvey

<p>Jade Weber</p>

Jade Weber

<p>Shen Xiaoting</p>

Shen Xiaoting

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