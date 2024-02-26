Anadolu'nun kalpleri ısıtan lezzeti: Erzincan Usulü Gendime Çorbası tarifi...
Erzincan mutfağı çeşitli pek çok yemeğiyle zengin bir mutfağa sahiptir. Etli yemeklerden sulu yemeklere geniş bir yelpazeye sahip olan Erzincan mutfağında doğal ürünler sıklıkla tercih edilmektedir. Erzincan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri de Gendime Çorbası'dır. Gendime Çorbası Türk mutfağında yapılan bir çeşit yoğurt çorbasıdır. Gendimeli çorba hem sağlıklı hem de lezzetli herkesin seveceği gendimeli süt çorbası olarak da bilinir.
Çorba Türk kültüründe yer etmiş en önemli besinler arasında yer alır. Çorba, sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde günün her saati tüketilebilen sağlıklı, besleyici, mide dostu bir üründür. Anadolu'nun kendine has olan , birbirinden lezzetli çorbaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Gendime Çorbası'dır. İşte Erzincan Usulü Gendime Çorbası tarifi...
GENDİME ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
1/2 su bardağı aşurelik buğday
1 litre su
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
1/2 tatlı kaşığı tuz
GENDİME ÇORBASI YAPILIŞI
Buğdayı 1 litre suda haşlayın.
Pişince altını kısın. Bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
Kesilmesini önlemek için aşurelik buğdayın kaynayan suyundan 1 kepçeyi, hazırladığınız karışıma ekleyin ve 1-2 kez karıştırın.
Sonra tencereye boşaltın.
Bir kapta tereyağını yakmadan kızdırın.
Çorba biraz kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin.
Servis tabağına alın. Naneli tereyağını gezdirin.
Afiyet olsun!
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