Anadolu'nun kalpleri ısıtan lezzeti: Erzincan Usulü Gendime Çorbası tarifi...

Erzincan mutfağı çeşitli pek çok yemeğiyle zengin bir mutfağa sahiptir. Etli yemeklerden sulu yemeklere geniş bir yelpazeye sahip olan Erzincan mutfağında doğal ürünler sıklıkla tercih edilmektedir. Erzincan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri de Gendime Çorbası'dır. Gendime Çorbası Türk mutfağında yapılan bir çeşit yoğurt çorbasıdır. Gendimeli çorba hem sağlıklı hem de lezzetli herkesin seveceği gendimeli süt çorbası olarak da bilinir.