Aniden tarihin farklı bir zamanına gitseydiniz neyle karşılaşırdınız? Tarihin korkunç gerçeklikleri...

İRLANDA, 1840'LAR

İrlanda'nın güzel zümrüt adasındasınız ve 1840'lardasınız. Elbette İngilizler adanıza Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın bir üyesi olmaktan ziyade bir koloni gibi davranmaya devam ediyor. Ekonomik açıdan da İrlanda pek iyi durumda değil. Ama belki de işler tersine dönebilir. Ama durumlar hiç böyle olmadı. İrlanda Patates Kıtlığı 1845'te yaşandı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, modern tarihin en kötü gıda kıtlıklarından birinde bir milyon insan açlık ve hastalıktan ölecekti. Eğer açlıktan ölmediyseniz, tifüs veya sizi öldürecek başka bir hastalığa yakalanma ihtimaliniz oldukça yüksekti. Açlık yavaş bir ölümdür ama tifüs iki haftadan kısa sürede öldürebilir..