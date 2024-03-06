Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...

Telefonların, binaların ve hatta insanların olmadığı bir dünyayı hayal etmek bizim için çok zor, ancak bir zamanlar dünya sadece ateşli bir magma çorbasıydı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:57
Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...
Abone Ol google-news

Gezegenin soğumaya başlaması ve sıvı su okyanusları oluşturması birkaç yüz milyon yıl aldı; ardından fotosentez yapan bakterilerin evrimleşmesi de birkaç milyon yıl aürdü. İlk hücrelerin ve dolayısıyla bildiğimiz şekliyle yaşamın doğuşunun nasıl yaratıldığı sorusu, uzmanların çok eski zamanlardan beri kafalarını kaşımasına neden oldu. Peki, dünyada yaşam nasıl başladı?

4 MİLYAR YILLIK GİZEM ÇÖZÜLMÜŞ OLABİLİR

Kaliforniya'daki bir grup bilim insanı, 4 milyar yıllık yaşamın gizemini çözecek anahtarı bulmuş olabilir. Scripps Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, modern canlı hücrelerin öncüleri olan protohücrelerin ilk kez nasıl ortaya çıktığına dair potansiyel olarak çığır açıcı bir açıklama yaptı. Şubat'ta yayınlanan açıklamada, fosforilasyon adı verilen önemli bir kimyasal sürecin beklenenden daha erken gerçekleştiğini öne sürüyor.

YAŞAM ÖNCESİ ORTAM TAKLİT EDİLDİ

Uzun zamandır protohücrelerin yağ asitlerinden oluştuğu düşünülüyordu, ancak araştırmacılar protohücrelerin tek zincirden çift fosfat zincirine nasıl geçtiğini çözemediler; bu da onların daha kararlı olmalarını ve kimyasal reaksiyonlar barındırmalarını sağlıyor. Bunu araştırmak için uzmanlar makul prebiyotik koşulları, yani yaşamın ortaya çıkmasından önce var olan ortamları taklit ettiler.

Araştırmada çalışan biyofizikçi Ashok Deniz, "Bu kimyasal evrim sürecinde fosfolipitlerin nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair makul bir yol keşfettik" dedi.


Bilim insanı haberleri ilk yaşam kanıtları haberleri ilk yaşam haberleri

İlgili Haberler

Bilim insanları elektronik atıkları servete dönüştürmenin yöntemini buldu

Bilim insanları elektronik atıkları servete dönüştürmenin yöntemini buldu
Bilim insanlarından yeni keşif: Dinozor çağında yaşamış

Bilim insanlarından yeni keşif: Dinozor çağında yaşamış
Bilim insanları uyardı: 'Büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'

Bilim insanları uyardı: 'Büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayımlayacak

TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayımlayacak
Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?

Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?
Kırmızı et fiyatlarını ikiye katladı: Tarlada 200 TL, markette 5 katı!

Kırmızı et fiyatlarını ikiye katladı: Tarlada 200 TL, markette 5 katı!
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
Fiyatına inanamayacaksınız... Dilber için pavyon turları başladı!

Fiyatına inanamayacaksınız... Dilber için pavyon turları başladı!
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
'Bahar' zirvede: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

'Bahar' zirvede: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!