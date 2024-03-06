Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...

Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:57

Güncelleme: 06.03.2024 - 20:57

Gezegenin soğumaya başlaması ve sıvı su okyanusları oluşturması birkaç yüz milyon yıl aldı; ardından fotosentez yapan bakterilerin evrimleşmesi de birkaç milyon yıl aürdü. İlk hücrelerin ve dolayısıyla bildiğimiz şekliyle yaşamın doğuşunun nasıl yaratıldığı sorusu, uzmanların çok eski zamanlardan beri kafalarını kaşımasına neden oldu. Peki, dünyada yaşam nasıl başladı?

4 MİLYAR YILLIK GİZEM ÇÖZÜLMÜŞ OLABİLİR

Kaliforniya'daki bir grup bilim insanı, 4 milyar yıllık yaşamın gizemini çözecek anahtarı bulmuş olabilir. Scripps Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, modern canlı hücrelerin öncüleri olan protohücrelerin ilk kez nasıl ortaya çıktığına dair potansiyel olarak çığır açıcı bir açıklama yaptı. Şubat'ta yayınlanan açıklamada, fosforilasyon adı verilen önemli bir kimyasal sürecin beklenenden daha erken gerçekleştiğini öne sürüyor.

YAŞAM ÖNCESİ ORTAM TAKLİT EDİLDİ

Uzun zamandır protohücrelerin yağ asitlerinden oluştuğu düşünülüyordu, ancak araştırmacılar protohücrelerin tek zincirden çift fosfat zincirine nasıl geçtiğini çözemediler; bu da onların daha kararlı olmalarını ve kimyasal reaksiyonlar barındırmalarını sağlıyor. Bunu araştırmak için uzmanlar makul prebiyotik koşulları, yani yaşamın ortaya çıkmasından önce var olan ortamları taklit ettiler.

Araştırmada çalışan biyofizikçi Ashok Deniz, "Bu kimyasal evrim sürecinde fosfolipitlerin nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair makul bir yol keşfettik" dedi.