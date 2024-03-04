Bilim insanları uyardı: 'Büyüyerek çevresindeki gezegenleri yutacak'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:15

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:15

Evrenin sonunun nasıl olacağı hep merak konusuyken, Dünya'yı bekleyen kıyamet senaryoları da ön plana çıkıyor. Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden kıdemli gök bilimci Dr. Edward Bloomer, bu konuda bir çalışma hazırladıklarını söyleyerek şunları anlattı:

“Eğer daha önce sürpriz yapmazsa Güneş’in kırmızı dev evresine daha 5 milyar yıl var! Güneş tüm yıldızlar gibi helyum atomlarını, yerçekimi kuvveti altında parçalayan dev bir nükleer fırındır. Yerçekimi, Güneş Sistemi’ndeki 8 gezegeni ve sayısız nesneyi yörüngede tutan güçtür.”

Sputnik'in aktardığına göre, sistemin sonunun Güneş’in çekirdeğinde hidrojeni tükendiğinde gerçekleşeceğini belirten bilim insanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Hidrojen bittiğinde çekirdek kendi yerçekiminin etkisi altında çökmeye başlayacak. Şu anda çapı 1,4 milyon kilometre olan Güneş de kızararak devasa bir topa dönecek. Şişerek şu anki büyüklüğünden 100 kat daha büyüyecek ve çapı 300 milyon kilometreye ulaşabilecek. Bu sırada en içteki gezegenler (Merkür, Venüs) Güneş’e çekilerek yok olacak. Güneş’ten 148,22 milyon km uzaktaki Dünya tümüyle Güneş’e çekilmese de gezegenimizde de hayat kalmayacak.”