Antalya'nın altın kumları: Mutlaka görmeniz gereken 10 plaj

5. Patara Plajı

Türkiye'nin en uzun kumsalına sahip olan Patara Plajı, yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir alana yayılır. Aynı zamanda önemli bir kaplumbağa koruma alanı olan bu plaj, sakin ve doğal bir atmosfer arayanlar için idealdir. Patara aynı zamanda antik bir şehir kalıntılarına da ev sahipliği yapar, bu yüzden burası hem tarih hem de plaj deneyimini bir arada sunar.