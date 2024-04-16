Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Antibiyotik kullanımının öksürüğün şiddeti ya da süresi üzerinde ölçülebilir etkisinin olmadığı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2024 Salı, 12:36
Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

ABD'de yapılan bir çalışma, antibiyotiklerin çoğu alt solunum yolu enfeksiyonunu geçirmede etkili olmadığını, enfeksiyon bakteri kaynaklı olsa da öksürüğün şiddeti ya da süresini etkilemediğini gösterdi.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi ve Wisconsin Üniversitesinden araştırmacılar, ABD'de alt solunum yolu enfeksiyonları için birinci basamak veya acil sağlık ünitelerine başvuran kişilerle ilgili bir çalışma yaptı.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Araştırmacılar, yüzde 29'u bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan uygun antibiyotikler reçete edilen bu hastalarda, antibiyotiklerin öksürüklerinin şiddeti ya da süresini etkilemediğini, bu anlamda antibiyotik reçete edilmeyen hastalarla aralarında fark olmadığını tespit etti.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Enfeksiyonu belirlemek için mikrobiyolojik laboratuvar testlerinde patojen taraması yapan araştırmacılar, sonuçları sadece bakteri, sadece virüs, hem bakteri hem virüs içerenler ve hiçbir organizma içermeyenler olarak 4 sınıfa ayırdı.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Bakteriyel enfeksiyonu teyit edilen kişilerdeki iyileşme süresi antibiyotik alanlarla almayanlarda aynı sürdü, yani 17 gün olarak belirlendi.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Araştırmacılardan Dan Merenstein, üst solunum yolu enfeksiyonlarının soğuk algınlığı, farenjit, sinüs ya da kulak enfeksiyonlarını kapsadığını ve antibiyotik reçete edilip edilmeyeceğini belirlemenin iyi bilinen yolları olduğunu ifade etti.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Diğer yandan alt solunum yolu enfeksiyonlarının daha tehlikeli olma potansiyeli taşıdığını, bu hastaların yüzde 3 ila 5'inde zatürre görüldüğünü belirten Merenstein, birinci basamak sağlık birimlerinde röntgene erişim kolay olmadığından hekimlerin bakteri enfeksiyonuna dair kanıt olmadan antibiyotik reçete edebildiğini kaydetti.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Merenstein, "Ayrıca hastalar, faydası olmasa bile öksürük için antibiyotik beklentisine girdi.

Temel semptom giderici ilaçlar ve zaman, çoğu insanda enfeksiyonlara çözüm getiriyor." ifadelerini kullandı.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Araştırmanın makalesi Journal of General Internal Medicine'de yayımlandı.

Aşırı antibiyotik kullanımı, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal ve kızarıklığın yanı sıra hayatı tehdit eden ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi, deri ve mukozalarda nadir görülen bir bozukluk olan Stevens-Johnson sendromu ve Clostridioides difficile ile ilişkili ishal gibi yaklaşık yüzde 4 oranında ağır olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Dünya Sağlık Örgütünün 4 Nisan'da yayımladığı bildiriye göre, antibiyotiklerin aşırı kullanımının neden olduğu kontrolsüz antimikrobik direncin, ortalama yaşam süresini kısaltması ve benzeri görülmemiş sağlık harcamalarına ve ekonomik kayıplara yol açması bekleniyor.

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