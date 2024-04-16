Antibiyotikler hakkında şaşırtan araştırma: 'Öksürüğün süresi ve şiddeti üzerinde etkisi yok'

Araştırmanın makalesi Journal of General Internal Medicine'de yayımlandı.

Aşırı antibiyotik kullanımı, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal ve kızarıklığın yanı sıra hayatı tehdit eden ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi, deri ve mukozalarda nadir görülen bir bozukluk olan Stevens-Johnson sendromu ve Clostridioides difficile ile ilişkili ishal gibi yaklaşık yüzde 4 oranında ağır olumsuz etkilere neden olabiliyor.