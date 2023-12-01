Türkiye'de ilaç sektörünün 'antibiyotik' baskısı var

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, aile hekimlerine yapılan “antibiyotik” baskısına dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00
Türkiye'de ilaç sektörünün 'antibiyotik' baskısı var
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Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı, ‘Buna dikkat edin’ diyor ama antibiyotik yazmadığımız hastanın şikayetini de işleme koyarak bizi cezalandırıyor. Aile hekimi bir arkadaşımızın bu nedenle sözleşmesi feshedildi” dedi. 

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı da “Enfeksiyonların büyük çoğunluğu viraldir. Örneğin viral enfeksiyon Covid de bile antibiyotik yazıyorlar. Olacak iş değil. İyi hekim, az ilaç yazar az tetkik ister. Kanıta dayalı çalışır. Bunu emperyalizm istemedi. Tıp eğitimimizi bilinçli olarak bozdular. Burada ilaç sektörünün müthiş bir baskısı var” diye konuştu. 


Antibiyotik

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