Türkiye'de ilaç sektörünün 'antibiyotik' baskısı var

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı, ‘Buna dikkat edin’ diyor ama antibiyotik yazmadığımız hastanın şikayetini de işleme koyarak bizi cezalandırıyor. Aile hekimi bir arkadaşımızın bu nedenle sözleşmesi feshedildi” dedi.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı da “Enfeksiyonların büyük çoğunluğu viraldir. Örneğin viral enfeksiyon Covid de bile antibiyotik yazıyorlar. Olacak iş değil. İyi hekim, az ilaç yazar az tetkik ister. Kanıta dayalı çalışır. Bunu emperyalizm istemedi. Tıp eğitimimizi bilinçli olarak bozdular. Burada ilaç sektörünün müthiş bir baskısı var” diye konuştu.