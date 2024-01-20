Uzmanlardan üst solunum yolları enfeksiyonunda antibiyotik uyarısı: Influenzaya etki etmez

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, influenza ve Covid-19 vakaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğu bilgisini verdi. Koca en sık influenza, RSV ve Covid-19’un görüldüğünü belirtti.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Levent Doğancı, antibiyotiklerin influenza ve Covid-19’a etki etmediğinin altını çizerek “Hastalığın erken döneminde kullanılan antibiyotikler, komplikasyonların daha ağır geçmesine neden oluyor. Antibiyotik direncini artırıyoruz. İnfluenzadan şüphe edildiğinde antiviral ilaca ivedi olarak başlanmalı” dedi.

‘ACİLE GİTMEYİN’

Bu tip hastalıklar için de hastanelerin acil servislerine gidilmemesi gerektiğini kaydeden Doğancı, “Her yüksek ateşli hasta, acil durumda değildir. Özellikle çocuklar, acil servislerden uzak tutulmalı. Öncelikle aile hekimine ve normal mesai saatlerinde şu anda gözlenen salgınlarla ilgili branşlara başvurulmalı” dedi.

İnfluenza da aşının çok önemli olduğunun altını çizen Doğancı, “Yüksek riskli olabilecek hastalar, özellikle korunma ve erken tedavi açısından dikkatle izlenmeli. Aşılarını olmalılar” ifadelerini kullandı. Maske kullanımına ilişkin de konuşan Doğancı, “Hasta kişilerin maske takmasında yarar var. Toplu taşımalarda, kalabalık ortamlarda ve hastanelere giderken maske takılabilir” ifadelerini kullandı. Doğancı, “hasta olanlar kendilerini izole etmeli” dedi.