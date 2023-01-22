Ayşen Gruda kimdir, kaç doğumlu? Ayşen Gruda ne zaman öldü? Ayşen Gruda'nın kardeşleri kim?
Sanatla dolu bir ömür yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın vefatının üzerinden 4 yıl geçti.
Ayşen Gruda kimdir?
Ayşen Erman adıyla 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kardeşleriyle birlikte tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü. Kardeşleri oyuncu Ayten Erman ve Ayben Erman'dır.
"Kongre Eğleniyor" isimli vodvilde küçük bir rol alarak 1962'de hizmetçi karakteriyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Gruda, 1965'te tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi ve çiftin Elvan isminde bir kızları oldu.
Türk sinemasının az sayıdaki kadın komedyeninden biri olan ve Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer alan usta oyuncu, kariyeri boyunca Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı.
Ayşen Gruda'nın oynadığı dizi, film ve tiyatro oyunları
Çok sayıda unutulmaz Yeşilçam filminde başarıyla oynadığı karakterlerle hatırlanan sanatçı, tiyatro oyunu ve müzikallerde de seyirci karşısına çıktı.
Tiyatro eğitimi almadan henüz 14 yaşındayken başladığı oyunculuk hayatı boyunca onlarca filmde rol alan başarılı sanatçı, 1974'te "Hababam Sınıfı", 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo", 1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo ile Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya", 1981'de "Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı yapımlarda rol aldı.
Gruda, 1982'de "Çiçek Abbas", "Doktor Civanım", "Dolap Beygiri", "Görgüsüzler", 1983'te "Şekerpare", 1984'te "Gırgıriyede Büyük Seçim", 1985'te "Aşık Oldum", "Uyanıklar Dünyası", "Namuslu", "Fakir Milyoner", "Şendul Şaban", 1986'da "Ağa Bacı", 1987'de "Aile Pansiyonu", "Seyyar Kamil", 1988'de "Süper Baba", 1993'te "Rumuz Sev Beni", 1994'te "Şenlik Var", 2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba", 2006'da "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "İlk Aşk", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmlerinde rol aldı.
Televizyon dizilerinden "Kaygısızlar", "İbret-i Alem", "Peri Masalı", "Cennet Mahallesi" ve "İki Aile" adlı yapımların kadrosunda da yer alan oyuncu, 2008-2018 yıllarında "Gece Gündüz", "Kağıt", "Pazarları Hiç Sevmem", "Seni Seviyorum Adamım", "Kötü Kedi Şerafettin", "Dedemin Fişi", "Babamın Ceketi" ve Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filmlerinin oyuncularından oldu.
Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 2012'de İstanbul Film Festivali'nde "Onur Ödülü", 2015'te ise "52. Uluslararası Antalya Film Festivali"nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.
Son olarak 2017'de "Kırkından Sonra" adlı tiyatro oyununda, 2018'de ise "Sevgili Komşum" filminde rol alan oyuncu, 23 Ocak 2019'da, 74 yaşındayken öldü. Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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