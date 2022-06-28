Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri: Ediz Hun, Türkan Şoray, Şener Şen...

Yeşilçam olarak anılan Türk sineması Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsar. 1980 öncesi dönemde film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri Yeşilçam sokağında bulunduğu için, Türk sineması kısaca Yeşilçam diye anılmaya başlanır. Yeşilçam Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın kısmında yer alan bir sokaktır.

Yeşilçam sineması pek çok usta oyuncu çıkarmıştır. Yeşilçam'ın efsane oyuncularının bazıları geçmiş yıllarda aramızdan ayrıldı.

YEŞİLÇAM'IN YAŞAYAN EFSANELERİ

Ediz Hun

Ediz Hun 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

3 Ocak 1973'te THY hostesi Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten 19 74 yılındaBengü ve 1981 yılında Burak adlarında iki çocuğu oldu.

Ediz Hun sanat yaşamı boyunca yüzden fazla filmde oynadı.