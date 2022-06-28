Cüneyt Arkın kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? Cüneyt Arkın'ın eşi kim? Cüneyt Arkın'ın kaç çocuğu var?

28 Haziran 2022 Salı, 09:33

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın1937'de Eskişehir'de doğdu.

CÜNEYT ARKIN KİM İLE EVLİ?

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

CÜNEYT ARKIN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

Cüneyt Arkın eşi ile evlenme hikayesini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"O zaman artistlere banka kredi bile vermiyordu. Artistim diye kız da vermediler. Biz Anadolu çocuğuyuz, dayadım kapıya atı, kaçırdım eşimi. İlk zamanlar yemeğe oturuyoruz, tavuk geliyor. Kaç tane bıçak çatal var. Ayak uydurmaya çalışıyorum ama aç kalıyorum. Bir gün dayanamadım, aldım soğanı bir vurdum, tavuğu da elime aldım. Baktım yavaş yavaş o da alıştı. Yalnız kavga ediyoruz şimdi, soğanın cücüğünü kim yiyecek diye. Tabii ben hanıma veriyorum." şeklinde konuştu."