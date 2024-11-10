Bağlandık, izledik, üzüldük: Finalde izleyiciyi hayal kırıklığına uğratan 10 dizi

Bazı diziler, uzun sezonlar boyunca seyirciyi ekrana bağlarken final bölümleriyle hafızalara kazınmayı başarır. Ancak her dizinin sonu izleyiciyi tatmin etmeyebilir. Kimi zaman uzun süre beklenen olaylar beklentiyi karşılamaz, kimi zaman da karakterlerin kaderleri seyircinin düşündüğünden çok farklı bir şekilde çizilir. İşte, final bölümleriyle en çok eleştiri toplayan ve hayranlarının beklentilerini karşılamakta zorlanan 10 popüler dizi!